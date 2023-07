ഓൺലൈൻ പണമിടപാടുകാരിൽനിന്ന് വായ്പയെടുത്ത് കുടുങ്ങിയ വിദ്യാർഥി മരിച്ച നിലയിൽ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഫി​നാ​ൻ​സി​ങ് ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പീ​ഡ​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ നി​ട്ടെ മീ​നാ​ക്ഷി ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി​യി​ൽ മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി തേ​ജ​സ് ( 22) ആ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് ആ​പ്പു​ക​ളാ​യ സ്ലൈ​സ്, കി​ഷ്റ്റ്, കൊ​ട്ട​ക് മ​ഹീ​ന്ദ്ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ക​ടം വാ​ങ്ങി​യ​തെ​ന്ന​റി​യു​ന്നു. തേ​ജ​സ് പ​ണം ക​ടം വാ​ങ്ങി സു​ഹൃ​ത്ത് മ​ഹേ​ഷി​ന് ക​ടം ന​ൽ​കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഇ.​എം.​ഐ അ​ട​യ്ക്കു​ന്ന​തി​ൽ തേ​ജ​സ് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് വീ​ട്ടി​ൽ തൂ​ങ്ങി​മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ തേ​ജ​സി​ന്റെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ കു​റി​പ്പും ക​​ണ്ടെ​ത്തി. ലോ​ൺ ആ​പ്പു​ക​ളു​ടെ പീ​ഡ​നം മൂ​ല​മാ​ണ് മ​ക​ൻ മ​രി​ച്ച​തെ​ന്ന് തേ​ജ​സി​ന്റെ പി​താ​വ് ഗോ​പി​നാ​ഥ് ആ​രോ​പി​ച്ചു.മൃ​ത​ദേ​ഹം പോ​സ്റ്റ്‌​മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​നാ​യി എം.​എ​സ്. രാ​മ​യ്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ ജാ​ല​ഹ​ള്ളി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി.

