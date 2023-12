ദേശീയപാതയിൽ കാറിന് തീപിടിച്ചു; ഡ്രൈവർ വെന്തുമരിച്ചു

cancel Whatsapp

link ബം​ഗ​ളൂ​രു: നെ​ല​മം​ഗ​ല ദേ​ശീ​യ​പാ​ത നാ​ലി​ൽ ഓ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കെ കാ​റി​ന് തീ​പി​ടി​ച്ച് ഡ്രൈ​വ​ർ വെ​ന്തു​മ​രി​ച്ചു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. ജാ​ല​ഹ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ആ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. കെ.​എ 04 എ​ൻ.​ബി 5879 ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നി​ലു​ള്ള കാ​റാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പെ​ട്ട​ത്. തീ​പ​ട​ർ​ന്ന​തോ​ടെ കാ​റി​ലെ സി.​എ​ൻ.​ജി സി​ലി​ണ്ട​ർ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ച​ത് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്റെ ആ​ക്കം കൂ​ട്ടി. കാ​റി​ൽ മ​റ്റാ​രും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ദൃ​ക്സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​യ നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​റി​ൽ തീ ​ക​ണ്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ വാ​ഹ​നം നി​ർ​ത്തി നാ​ട്ടു​കാ​രോ​ട് ത​ന്നെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ അ​​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, കാ​റി​ന്റെ വാ​തി​ൽ തു​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ ചി​ല്ല് ത​ക​ർ​ത്ത് അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​നെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും സീ​റ്റ് ബെ​ൽ​റ്റ് ധ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​തും ഫ​ലം ക​ണ്ടി​ല്ല. സി.​എ​ൻ.​ജി സി​ലി​ണ്ട​ർ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ച​തോ​​ടെ കാ​ർ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും തീ ​വി​ഴു​ങ്ങി. നെ​ല​മം​ഗ​ല ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സും അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ സേ​ന​യും സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി. അ​പ​ക​ട​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ അ​ൽ​പ​നേ​രം ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. കാ​റി​ന്റെ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്കി പൊ​ലീ​സ് ഗ​താ​ഗ​തം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചു. മൃ​ത​ദേ​ഹം പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. Show Full Article

A car caught fire on the national highway; The driver was burnt to death