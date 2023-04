കെട്ടിവെക്കേണ്ടത് 60 ലക്ഷത്തോളം രൂപ; മഅ്ദനിയുടെ കേരളയാത്രക്ക് വിലങ്ങിട്ട് കർണാടക

cancel camera_alt അ​ബ്ദു​ന്നാ​സി​ർ മ​അ്ദ​നി​ By ഇഖ്ബാൽ ചേന്നര ബം​ഗ​ളൂ​രു: സു​പ്രീം​കോ​ട​തി അ​നു​വ​ദി​ച്ച ജാ​മ്യ ഇ​ള​വു​പ്ര​കാ​രം ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന പി.​ഡി.​പി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ന്നാ​സി​ർ മ​അ്ദ​നി​ക്ക് കു​രു​ക്കി​ട്ട് ക​ർ​ണാ​ട​ക പൊ​ലീ​സ്. മ​അ്ദ​നി​യു​ടെ കൂ​ടെ അ​ക​മ്പ​ടി​ക്കാ​യി 20 പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ നി​യോ​ഗി​ച്ച ബം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സി.​എ​ച്ച്. പ്ര​താ​പ റെ​ഡ്ഡി, 82 ദി​വ​സ​ത്തെ ഇ​വ​രു​ടെ ചെ​ല​വി​ലേ​ക്കാ​യി 60 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ മു​ൻ​കൂ​റാ​യി കെ​ട്ടി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. 18 ശ​ത​മാ​നം ജി.​എ​സ്.​ടി തു​ക​യാ​യി 2.67 ല​ക്ഷ​വും സേ​വ​ന നി​കു​തി​യാ​യി 1.48 ല​ക്ഷ​വും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ, താ​മ​സ​വും ഭ​ക്ഷ​ണ​വും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള മ​റ്റ് അ​നു​ബ​ന്ധ ചെ​ല​വു​ക​ൾ വ​ഹി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വാ​ക്കാ​ൽ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. മൊ​ത്തം ചെ​ല​വ് ഒ​രു കോ​ടി​യോ​ട​ടു​ക്കും. ജാ​മ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ള​വ് അ​നു​വ​ദി​ച്ചു​ള്ള സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ക​ടു​ത്ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​ഷ്ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്നി​രി​ക്കെ, മ​അ്ദ​നി​യു​ടെ കേ​ര​ള യാ​ത്ര ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​ണ് ക​ർ​ണാ​ട​ക പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ശ്ര​മം. ഇ​തി​നെ​തി​രെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​അ്ദ​നി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 2017ൽ ​മ​ക​ൻ ഉ​മ​ർ മു​ഖ്താ​റി​ന്റെ വി​വാ​ഹ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ ഒ​രാ​ഴ്ച​ത്തേ​ക്ക് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ചെ​ല​വി​നാ​യി 18 ല​ക്ഷം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ച സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് കെ​ട്ടി​വെ​ക്കേ​ണ്ട തു​ക 1.18 ല​ക്ഷ​മാ​ക്കി കു​റ​ച്ചി​രു​ന്നു. Show Full Article

News Summary -

60 lakh rupees to be tied up; Madani's trip to Kerala is restricted to Karnataka