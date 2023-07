അന്ന് നീന്തലറിയാത്ത പെൺകുട്ടി; ഇന്ന് വാട്ടർ പോളോ പരിശീലക

cancel camera_alt ബി​ജി വ​ർ​ഗീ​സ് By മാധ്യമം ലേഖകൻ ക​ൽ​പ​റ്റ: അ​വ​ധി​ക്കാ​ല ഒ​ഴി​വുദി​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ള്ളി​നീ​ക്കാ​ൻ വെ​റു​തെ നീ​ന്ത​ൽ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ പോ​യ പെ​ൺ​കു​ട്ടി ഇ​ന്ന് ലോ​ക മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​രി​ശീ​ല​ക​യു​ടെ കു​പ്പാ​യം അ​ണി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ സ്​​പെ​യി​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ലോ​ക അ​ക്വാ​ട്ടി​ക് വാ​ട്ട​ർ പോ​ളോ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​ന്റെ പ​രി​ശീ​ല​ക​യാ​യി​ട്ടാ​ണ് ബ​ത്തേ​രി​ക്കാ​രി ബി​ജി വ​ർ​ഗീ​സി​ന്റെ നി​യ​മ​നം. സുൽത്താൻ ബത്തേരി കുപ്പാടി വടക്കേപുറത്ത് കുടിയിൽ പരേതനായ വർഗീസിന്റെയും കുഞ്ഞമ്മയുടെയും മൂന്നു മക്കളിൽ ഇളയവളാണ് ബിജി. കു​പ്പാ​ടി ക​ട​മാ​ൻ ചി​റ​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് നീ​ന്ത​ലി​ന്റെ ബാ​ല​പാ​ഠം സ്വാ​യ​ത്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സി​ലെ അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്താ​ണ് നീ​ന്ത​ൽ പ​ഠി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹം ബി​ജി​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്ന​ത്. വെ​ള്ള​ലി​ത്തി​റ​ങ്ങി​യാ​ൽ മു​ങ്ങു​ന്ന പെ​ൺ​കു​ട്ടി കാ​ല​ക്ര​മേ​ണ ഒ​ഴു​ക്കി​നൊ​പ്പ​വും ഒ​ഴു​ക്കി​നെ​തി​രെ​യും നീ​ന്തി​ത്തുട​ങ്ങി. അ​സം​പ്ഷ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ നി​ന്നും പ​ത്താം ക്ലാ​സി​ന് ശേ​ഷം തു​ട​ർ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് കോ​ള​ജി​ലാ​യി​രു​ന്നു. പ​ത്താം ക്ലാ​സു മു​ത​ൽ ദേ​ശീ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 2011ലെ ​റാ​ഞ്ചി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ദേ​ശീ​യ ഗെ​യിം​സി​ൽ വാ​ട്ട​ർ​പോ​ളോ​യി​ൽ ടീം ​സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. അ​തോ​ടെ മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും പി​ൻ​വാ​ങ്ങി. പി​ന്നെ പ​രി​ശീ​ല​ക​യു​ടെ കു​പ്പാ​യ​മ​ണി​ഞ്ഞു. വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​യ​നാ​ട് ക്ല​ബി​ലാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. കു​ട്ടി​ക​ൾ ഒ​ത്തി​രി വ​ന്നു പ​രി​ശീ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും 12 കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് സ്ഥി​രം പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഒ​ഡി​ഷ​യി​ലെ ഭു​വ​നേ​ശ്വ​റി​ലാ​ണ് ഒ​രു​മാ​സ​ത്തെ പ​രി​ശീ​ല​നം. ജൂ​ലൈ 31ന് ​പ​രി​ശീ​ല​നം തു​ട​ങ്ങും. ര​ണ്ട് കോ​ച്ചു​ക​ളാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​വു​ക. ബി​ജി​ക്ക് പു​റ​മെ ബം​ഗാ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു കോ​ച്ചു​മു​ണ്ട്. ബ​ത്തേ​രി ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ സ്കൂ​ളി​ലെ സോ​ഷ്യ​ൽ സ​യ​ൻ​സ് അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​ണ്. കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റായ മൂലങ്കാവ് പാലക്കുന്നേൽ ജോഷിയാ​ണ് ഭ​ർ​ത്താ​വ്. മ​ക്ക​ൾ: പ്ല​സ് വ​ൺ​കാ​ര​നാ​യ എ​ൽ​ദോ ആ​ൽ​വി​ൻ ജോ​ഷി, ഏ​ഴാം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ മ​രി​യ ജോ​ഷി. മ​ക്ക​ൾ ര​ണ്ടാ​ളും സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. Show Full Article

The girl who did not know how to swim- today she is a water polo coach