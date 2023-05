cancel camera_alt എ​വ​റ​സ്റ്റ്​ കൊ​ടു​മു​ടി​യി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ പ​താ​ക വീ​ശു​ന്ന ദ​ന അ​ൽ അ​ലി By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദു​ബൈ: ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ കൊ​ടു​മു​ടി​ക​ളാ​യ എ​വ​റ​സ്റ്റും ലോ​ട്​​സെ​യും 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ കീ​ഴ​ട​ക്കി ഇ​മാ​റാ​ത്തി വീ​ട്ട​മ്മ. ര​ണ്ട്​ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മാ​താ​വാ​യ ദ​ന അ​ൽ അ​ലി​യാ​ണ് ച​രി​ത്ര​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. ഇ​തോ​ടെ ജി.​സി.​സി രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ വ​നി​ത​യും ആ​ദ്യ വീ​ട്ട​മ്മ​യും കൂ​ടി​യാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ദ​ന അ​ൽ അ​ലി. 8,000 മീ​റ്റ​റാ​ണ്​ എ​വ​റ​സ്റ്റ്​ കൊ​ടു​മു​ടി​യു​ടെ നീ​ളം. ത​ന്‍റെ നേ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​ർ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്തും നേ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ജി.​സി.​സി​യി​ലും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള വ​നി​ത​ക​ളെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​ണ്​ ​ഉ​​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ അ​ബൂ​ദ​ബി സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ ദ​ന അ​ൽ അ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. സ്ത്രീ​ക​ളെ സ്ഥി​രോ​ത്സാ​ഹി​ക​ളും സ​ജീ​വ​വും പ്ര​തി​രോ​ധ ശേ​ഷി​യു​മു​ള്ള​വ​രാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ടോ​പ്​ ​ ഓ​ഫ്​ ഹെ​ർ ഗെ​യിം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ദ​ന​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. നി​ര​വ​ധി തി​രി​ച്ച​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും അ​വ​സാ​നം ദ​ന അ​വ​രു​ടെ സ്വ​പ്നം സാ​ക്ഷാ​ത്​​ക​രി​ച്ച​തി​ൽ ഏ​റെ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ടോ​പ്​ ഓ​ഫ്​ ഹെ​ർ ഗെ​യിം സ്ഥാ​പ​ക​യാ​യ ക്രി​സ്റ്റീ​ന ലോ​ണി​ഡി​സ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. 2013ൽ ​താ​ൻ​സ​നി​യ​യി​ലെ കി​ളി​മ​ഞ്ചാ​രോ പ​ർ​വ​ത​വും ദ​ന അ​ൽ അ​ലി കീ​ഴ​ട​sക്കി​യി​രു​ന്നു. Show Full Article

Emirati mother of two becomes first GCC woman to scale Mount Everest, Mount Lhotse