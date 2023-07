cancel camera_alt മ​ദീ​ന​യി​ലെ​ത്തി​യ ഹാ​ജി​മാ​ർ By പി.​കെ. സി​റാ​ജ് ജി​ദ്ദ: ഹ​ജ്ജ് അ​വ​സാ​നി​ച്ച​തോ​ടെ മ​ദീ​ന​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഹാ​ജി​മാ​രു​ടെ ഒ​ഴു​ക്ക് വ​ർ​ധി​ച്ചു. ഇ​തോ​ട മ​ദീ​ന​യി​ലെ താ​മ​സ​നി​ര​ക്ക് 40 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. മ​ദീ​ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി ഹാ​ജി​മാ​രു​ടെ മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര ഈ ​മാ​സം 13ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഹ​ജ്ജ് ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നാ​യ​തോ​ടെ മ​ദീ​ന​യി​ലെ​ത്തി​യ ഹാ​ജി​മാ​ർ മ​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ മ​ദീ​ന​യി​ലെ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളും താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വി​ജ​ന​മാ​യി. എ​ന്നാ​ൽ ഹ​ജ്ജി​ന് ശേ​ഷം മ​ദീ​ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി ഹാ​ജി​മാ​ർ എ​ത്തി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​ണ്ടും തി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി.

വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വ​രെ 1,95,282 തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ മ​ദീ​ന​യി​ലെ​ത്തി. ഇ​തോ​ടെ മ​ദീ​ന​യി​ലെ താ​മ​സ​നി​ര​ക്ക് 40 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന​താ​യി മ​ദീ​ന ഹ​ജ്ജ് ആ​ൻ​ഡ്​ വി​സി​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സ്ഥി​തി​വി​വ​ര ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. റോ​ഡ് വ​ഴി​യും വി​മാ​നം വ​ഴി​യും ഹ​റ​മൈ​ൻ ട്രെ​യി​നു​ക​ളി​ലു​മാ​യാ​ണ് ഹാ​ജി​മാ​ർ മ​ദീ​ന​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. പ്ര​വാ​ച​ക ന​ഗ​രി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന ഹാ​ജി​മാ​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും നി​ര​വ​ധി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും താ​ൽ​പ​ര്യം കാ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 75,787 പേ​ർ ഇ​തു​വ​രെ മ​ദീ​ന​യി​ൽ​നി​ന്നും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ 1,19,480 ഹാ​ജി​മാ​രാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ മ​ദീ​ന​യി​ലു​ള്ള​ത്. 63,047 തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ഇ​തു​വ​രെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. മ​ല​യാ​ളി ഹാ​ജി​മാ​രും മ​ദീ​ന​യി​ലെ​ത്തി തു​ട​ങ്ങി. ഈ ​മാ​സം 13 മു​ത​ലാ​ണ് മ​ദീ​ന​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി ഹാ​ജി​മാ​രു​ടെ മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക. ഇ​വ​ർ മ​ദീ​ന വ​ഴി​യാ​കും നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ക്കു​ക. Show Full Article

News Summary -

After the Hajj the flow of pilgrims to Madinah increased