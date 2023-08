cancel By സ​ലീം​നൂ​ര്‍ അ​ജ്​​മാ​ൻ: രാ​ജ്യാ​തി​ര്‍ത്തി​ക​ള്‍ ഭേ​ദി​ച്ച പ്ര​ണ​യി​നി​ക​ളു​ടെ ചി​ര​കാ​ല സ്വ​പ്നം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്നു. പാ​കി​സ്താ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ തൈ​മൂ​ര്‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ മ​ണ്ണി​ല്‍ ഇ​ക്കു​റി ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നെ​ത്തും. നീ​ണ്ട നാ​ള​ത്തെ കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നൊ​ടു​വി​ല്‍ തൈ​മൂ​റി​ന്​ ഇ​ന്ത്യാ സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​സ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. കോ​ട്ട​യം പു​തു​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി ശ്രീ​ജ ഗോ​പാ​ലി​ന്‍റെ ഭ​ർ​ത്താ​വാ​ണ്​ പാ​ക്​ പൗ​ര​നാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ തൈ​മൂ​ർ. 2005ൽ ​ജോ​ലി ആ​വ​ശ്യാ​ർ​ഥം യു.​എ.​ഇ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ന വേ​ള​യി​ലാ​ണ് ഷാ​ര്‍ജ​യി​ലെ ക്ലി​നി​ക്കി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ശ്രീ​ജ​യെ തൈ​മൂ​ർ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്​ പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ട​യി​ല്‍ ശ്രീ​ജ യ​മ​നി​ല്‍ ന​ഴ്സാ​യി ജോ​ലി​കി​ട്ടി​പ്പോ​യെ​ങ്കി​ലും സ്​​നേ​ഹ​ബ​ന്ധം തു​ട​ർ​ന്നു. യ​മ​നി​ല്‍ യു​ദ്ധം പൊ​ട്ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ ശ്രീ​ജ​ക്ക്​ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ പോ​രേ​ണ്ടി വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും വൈ​കാ​തെ ജോ​ലി തേ​ടി ശ്രീ​ജ യു.​എ.​ഇ​യി​ലേ​ക്കു​ത​ന്നെ മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

2018 ഏ​പ്രി​ലി​ലാ​ണ്​ ഇ​രു​വ​രും വി​വാ​ഹി​ത​രാ​കു​ന്ന​ത്. ഏ​​റെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ള്‍ മ​റി​ക​ട​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വി​വാ​ഹം. പി​താ​വി​ന്‍റെ​യും സ​ഹോ​ദ​ര​ന്‍റെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ല്‍ വ​ലി​യ്യി​ന്‍റെ കാ​ര്‍മി​ക​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ്​ വി​വാ​ഹ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്. അ​തി​രു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ജീ​വി​ത​വ​ഴി​ക്ക് ഏ​റെ പി​ന്തു​ണ ന​ല്‍കി​യ തൈ​മൂ​റി​ന്‍റെ പി​താ​വി​നെ കാ​ണ​ണ​മെ​ന്ന ശ്രീ​ജ​യു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹം ബാ​ക്കി​യാ​ക്കി അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​തി​നി​ട​യി​ല്‍ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടു. പി​താ​വി​ന്‍റെ ഓ​ർ​മ​ക്കാ​യി നാ​ട്ടി​ല്‍ ഇ​രു​വ​രും ചേ​ര്‍ന്ന് നി​ർ​മി​ച്ച വീ​ടി​ന് താ​രി​ഖ് മ​ൻ​സി​ല്‍ എ​ന്ന് പേ​രു​ന​ല്‍കി. വ​ശ്യ​സു​ന്ദ​ര​മാ​യ കേ​ര​ളം തൈ​മൂ​റി​ന്‍റെ വ​ലി​യ സ്വ​പ്ന​മാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​സ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തോ​ടെ കേ​ര​ളം കാ​ണാ​നാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്​ തൈ​മൂ​ർ. 60 ദി​വ​സ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​യാ​ണ്​ തൈ​മൂ​റി​ന്​ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി വി​ഡി​യോ​ക​ള്‍ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​തി​നാ​ല്‍ ഇ​രു​വ​രും പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തും നാ​ട്ടി​ലും സു​പ​രി​ചി​ത​രാ​ണ്. അ​തി​ര്‍ത്തി പ​ങ്കി​ടു​ന്ന ര​ണ്ടു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ര്‍ അ​തി​ര്‍ വ​ര​മ്പു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഒ​ന്നാ​യി മാ​റി​യ​തോ​ടെ സോ​ഷ്യ​ല്‍ മീ​ഡി​യ​യും ഇ​വ​രെ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ഇ​ര​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ടി​ക്ക് ടോ​ക്കി​ല്‍ സ​ജീ​വ​മാ​യ​തോ​ടെ തൈ​മൂ​റി​നെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളും ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. Show Full Article

Taimur, a native of Pakistan, will be flying to Kerala to celebrate Onam with his lover