cancel camera_alt സ​ലീം പ​ട​വ​ണ്ണ സ്റ്റാ​മ്പ് ശേ​ഖ​ര​വു​മാ​യി By അ​ജ്മ​ൽ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മ​ഞ്ചേ​രി: കാ​ൽ​പ​ന്തു​ക​ളി​യു​ടെ ലോ​ക മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ന് ഖ​ത്ത​റി​ൽ വി​സി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങാ​ൻ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ബാ​ക്കി നി​ൽ​ക്കെ നാ​ടെ​ങ്ങും ആ​വേ​ശ​ത്തി​ൽ. ക​ട്ടൗ​ട്ടു​ക​ളും ഫ്ല​ക്സു​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ചും കൊ​ടി​തോ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ച്ചും നാ​ട് ഫു​ട്ബാ​ൾ ല​ഹ​രി​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ലോ​ക​ക​പ്പി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്റ്റാ​മ്പ് ശേ​ഖ​രു​മാ​യി ഒ​രാ​ൾ മ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലു​ണ്ട്. മു​ള്ള​മ്പാ​റ സ്വ​ദേ​ശി അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലീം പ​ട​വ​ണ്ണ​യു​ടെ കൈ​യി​ലാ​ണ് അ​പൂ​ർ​വ സ്റ്റാ​മ്പ് ശേ​ഖ​ര​മു​ള്ള​ത്.

1930ൽ ​ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ച്ച ഉ​റു​ഗ്വേ ഇ​റ​ക്കി​യ സ്റ്റാ​മ്പ് വ​രെ ​കൈ​യി​ലു​ണ്ട്. അ​ന്ന​ത്തെ ഫൈ​ന​ലി​ൽ അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന​യെ 2-4നാ​ണ് ഉ​റു​ഗ്വേ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഫൈ​ന​ൽ സ്കോ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ഉ​റു​ഗ്വേ സ്റ്റാ​മ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്. ആ​തി​ഥേ​യ രാ​ജ്യ​വും വി​ജ​യി​ച്ച രാ​ജ്യ​വും ഇ​റ​ക്കി​യ സ്റ്റാ​മ്പ്‌ മു​ത​ൽ ലോ​ക​ക​പ്പ് സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 900ത്തോ​ളം സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ൾ ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ലു​ണ്ട്. മി​ന്റ് സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ൾ, വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​റ​ക്കി​യ ഫ​സ്റ്റ് ഡേ ​ക​വ​റു​ക​ൾ, 1958ൽ ​സ്പെ​യി​ൻ ഇ​റ​ക്കി​യ മാ​ക്സിം കാ​ർ​ഡ് എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഇ​തി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടും. 1986ൽ ​മെ​ക്സി​കോ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന് ലോ​ക​ക​പ്പ്, 2014ൽ ​ബ്ര​സീ​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ലോ​ക​ക​പ്പ് സ​മ​യ​ത്തും ഇ​ന്ത്യ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ളും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. ലോ​ക​ക​പ്പി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ മാ​ത്ര​മാ​ണ് സ്റ്റാ​മ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്. ഓ​രോ സ്റ്റാ​മ്പി​നും വി​പ​ണി വി​ല​യേ​ക്കാ​ൾ ന​ൽ​കി​യാ​ണ് പ​ല​തും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. മു​ള്ള​മ്പാ​റ സ്വ​ദേ​ശി അ​ലി പ​ട​വ​ണ്ണ-​സി.​പി. മ​റി​യു ​മ്മ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​ണ്. മ​ല​പ്പു​റം ന്യൂ​മി​സ്മാ​റ്റി​ക് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ആ​ർ​ക്കി​യോ​ള​ജി ആ​ൻ​ഡ് ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ലൈ​ഫ് മെം​ബ​ർ, ഫി​ലാ​റ്റെ​ലി​ക് ക്ല​ബ്‌ തൃ​ശൂ​ർ ലൈ​ഫ് മെം​ബ​ർ എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. Show Full Article

Saleem with stamps issued by various country related to the World Cup