cancel By മുഹമ്മദലി മ​സ്ക​ത്ത്​: ച​ന്ദ്ര​നി​ൽ ഭൂ​മി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന അ​സാ​ധാ​ര​ണ നേ​ട്ട​വു​മാ​യി ഒ​മാ​നി​ൽ സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​മാ​ക്കി​യ മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി. മ​ല​പ്പു​റം ജില്ലയിലെ തി​രൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​രാണ്​ മൂ​​ന്നേ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി​ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചാ​ന്ദ്രസ്വ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ഭൂ​മി​യു​ടെ രേ​ഖ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്​ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി യു.​എ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള പ്ര​ശ​സ്ത സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​യാ​യ ലൂ​ണ സൊ​സൈ​റ്റി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മു​മ്പ് ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ച​ന്ദ്ര​നി​ലെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ത​ടാ​കം (​ലാ​ക്ക​സ് ഫെ​ലി​സി​റ്റാ​റ്റി​സ്) എ​ന്ന​റി​യപ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ലൂ​ണ എ​ർ​ത്ത് മൂ​ൺ ട്രാ​ക്റ്റ് എ​ൽ-​എ​ൽ.​എ.​എ​ഫ്.​ഇ-55​ലെ 115605, 115606, 115607 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​യാ​ണ്​ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​രെ​ന്ന്​ രേ​ഖ​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ച​​ന്ദ്ര​യാ​ൻ മൂന്നി​ന്‍റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന്​ ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ ഭൂ​മി​ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന് രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ നായ​ർ ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മ​ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​; ജ​നു​വ​രി​യി​ലാ​ണ്​ സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​ക്ക​റി​ന്​ ഏ​ക​ദേ​ശം 30 യു.​എ​സ്​ ഡോ​ള​റാ​ണെ​ന്നും രേ​ഖ​ക​ള​ട​ക്കം 50 ഡോ​ള​ർ ചെ​ല​വാ​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. 2025 വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ ‘ഭൂ​മി’​ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇ​ത്​ പി​ന്നീ​ട്​ പു​തു​ക്കാം. ഒ​മാ​നി​ൽ 35 വ​ർ​ഷ​മാ​യി കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ക​ഴി​യു​ന്ന രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​യി​ലാ​ണ്​ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തമാക്കാം ചന്ദ്രനിൽ മണ്ണ് 1999ൽ ​അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ ന്യൂ​യോ​ർ​ക് സി​റ്റി​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ലൂ​ണാ​ർ ര​ജി​സ്ട്രി (ഐ.​എ​ൽ.​എ​ൽ.​ആ​ർ) ച​ന്ദ്ര​നി​ൽ സ്ഥ​ലം വാ​ങ്ങാ​നു​ള്ള ഉ​പാ​ധി​യാ​ണ്. ആ​ളു​ക​ളെ ച​ന്ദ്ര​നി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ക്കു​ക എ​ന്ന ദൗ​ത്യ​വു​മാ​യി​ട്ടാ​ണ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ളു​ക​ൾ സ്ഥ​ലം വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ക്ക​ുന്ന തു​ക ച​ന്ദ്ര പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നും മ​റ്റു​മാ​ണ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഷാ​രൂ​ഖ് ഖാ​ൻ, അ​ന്ത​രി​ച്ച ഹി​ന്ദി സി​നി​മ താ​രം സു​ശാ​ന്ത് സി​ങ്​ രാ​ജ്‌​പു​ത്, ജ​മ്മു-ക​ശ്മീ​രി​ൽനി​ന്നു​ള്ള വ്യ​വ​സാ​യി​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ദ​ഗ്ധനു​മാ​യ രൂ​പേ​ഷ് മാ​സ്​ എ​ന്ന​ി​വ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ച​ന്ദ്ര​നി​ൽ ‘ഭൂമി’ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​വ​രാ​ണ്. ഈ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലാ​ണ്​​ ഇ​പ്പോ​ൾ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഐ.​എ​ൽ.​എ​ൽ.​ആ​റി​ന്റെ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ (lunarregistry) ക​യ​റി ആ​ർ​ക്കും ഭൂ​മി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. ബേ ​ഓ​ഫ് റെ​യി​ൻ​ബോ​സ്, സീ ​ഓ​ഫ് ക്ലൗഡ്സ്, ഓ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് സ്റ്റോം​സ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നി​ര​വ​ധി​യാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ് വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ലി​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽനി​ന്ന് ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ദേ​ശം, എ​ത്ര ഏ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ല​മാ​ണ് വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത് എ​ന്നീ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. Show Full Article

Ramachandran's dream of a piece of 'land' on the moon has come true