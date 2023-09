83ലും കാർഷിക മേഖലയിൽ സജീവമാണ്​ കുട്ടിച്ചൻ

cancel camera_alt ചാ​ക്കോ തോ​മ​സ് മി​ക​ച്ച ക​ർ​ഷ​ക​നു​ള്ള ആ​ദ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ ശേ​ഷം By മാധ്യമം ലേഖകൻ ചെ​റു​തോ​ണി: 83ലും ​കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യ ഒ​രു ക​ർ​ഷ​ക​നു​ണ്ട്​ ഇ​ടു​ക്കി വാ​ത്തി​ക്കു​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ചെ​മ്പ​ക​പ്പാ​റ​യി​ൽ. മി​ക​ച്ച ക​ർ​ഷ​ക​നാ​യി വാ​ത്തി​ക്കു​ടി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും കൃ​ഷി വ​കു​പ്പും ഇ​ത്ത​വ​ണ ആ​ദ​രി​ച്ച പേ​ണ്ടാ​ന​ത്ത് ചാ​ക്കോ തോ​മ​സ് എ​ന്ന കു​ട്ടി​ച്ച​ൻ ചേ​ട്ട​നാ​ണ്​ മ​ണ്ണി​ൽ പൊ​ന്നു​വി​ള​യി​ക്കു​ന്ന ആ ​ക​ർ​ഷ​ക​ൻ. സ​മ്മി​ശ്ര കൃ​ഷി​യാ​ണ് കു​ട്ടി​ച്ച​ൻ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ജാ​തി​യും കു​രു​മു​ള​കും കൊ​ക്കോ​യും ഗ്രാ​മ്പൂ​വും എ​ല്ലാം ഈ ​കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ലു​ണ്ട്. താ​റാ​വും പ​ശു​വും കു​തി​ര​യും ആ​ടും മീ​നും കു​ട്ടി​ച്ച​ന്റെ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ണ്ട്. ജൈ​വ​കൃ​ഷി രീ​തി​യാ​ണ്​ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​ത്. കു​ടി​യേ​റ്റ​കാ​ലം മു​ത​ൽ കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്​ ഇ​ദ്ദേ​ഹം. ’69 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ കു​ടി​യേ​റു​മ്പോ​ൾ തെ​രു​വ​പ്പു​ല്ല് മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട് മ​ണ്ണി​നോ​ടും വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളോ​ടും പ​ട​പൊ​രു​തി മ​ണ്ണി​ൽ പൊ​ന്നു​വി​ള​യി​ച്ച ച​രി​ത്ര​മാ​ണ് കു​ട്ടി​ച്ച​ന് പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ വാ​ത്തി​ക്കു​ടി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും കൃ​ഷി വ​കു​പ്പും സം​യു​ക്ത​മാ​യി മി​ക​ച്ച ക​ർ​ഷ​ക​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മു​മ്പും കു​ട്ടി​​ച്ച​നെ തേ​ടി ഈ ​അം​ഗീ​കാ​രം എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പു​തു​ത​ല​മു​റ കൃ​ഷി​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു ക​ട​ന്നു​വ​ര​ണം എ​ന്നാ​ണ് ചാ​ക്കോ തോ​മ​സ് എ​ന്ന പേ​ണ്ടാ​ന​ത്ത് കു​ട്ടി​ച്ച​ന്റെ ആ​ഗ്ര​ഹം. നാ​ലു മ​ക്ക​ളു​ള്ള കു​ട്ടി​ച്ച​ൻ ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​ള​യ മ​ക​ൻ ബി​ജു​വി​ന് ഒ​പ്പ​മാ​ണ് ചെ​മ്പ​ക​പ്പാ​റ​യി​ൽ താ​മ​സം. Show Full Article

Kuttichan has been active in the agricultural sector for 83 years