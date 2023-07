അലി മണിക്ഫാന് വീടൊരുക്കി പ്രവാസി വ്യവസായി ന്യൂ മൂണിൽ ഇനി ശാന്തമായി ഉറങ്ങാം

cancel camera_alt അ​ലി മ​ണി​ക്ക് ഫാ​നും ഭാ​ര്യ​യും പുതിയ വീ​ട്ടി​ൽ By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ർ: രാ​ജ്യം പ​ത്മ​ശ്രീ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ച അ​ലി മ​ണി​ക്ഫാ​ന് സ്വ​ന്ത​മാ​യി വീ​ടൊ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ്ര​വാ​സി വ്യ​വ​സാ​യി​യും എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റു​മാ​യ കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി വി.​കെ. അ​ബ്ദു​ല്ല. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം വാ​ട​ക​വീ​ട്ടി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന മ​ണി​ക്ഫാ​നും കു​ടും​ബ​വും പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളും പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​മി​ല്ലാ​തെ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ട്ട അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. പു​തു​താ​യി പ​ണി​ക​ഴി​പ്പി​ച്ച കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​രി​ലെ ന്യൂ ​മൂ​ൺ എ​ന്ന് പേ​രി​ട്ട വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് ഇ​നി താ​മ​സി​ക്കു​ക. ലോ​ക​മെ​ങ്ങു​മു​ള്ള​വ​ര്‍ക്ക് ഒ​രു​പോ​ലെ പി​ന്തു​ട​രാ​വു​ന്ന ഏ​കീ​കൃ​ത ച​ന്ദ്ര മാ​സ ഹി​ജ്റ ക​ല​ണ്ട​ർ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ, ഖു​ർ​ആ​നി​ലും ഗോ​ള ശാ​സ്ത്ര ഇ​സ്ലാ​മി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും പാ​ണ്ഡി​ത്യ​മു​ള്ള സ​മു​ദ്ര​ഗ​വേ​ഷ​ക​നും കൃ​ഷി​ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​നു​മാ​ണ് മു​റാ​ദ് ഗ​ണ്ട​വ​റു അ​ലി മ​ണി​ക്ഫാ​ൻ. ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ലെ മി​നി​ക്കോ​യി​യി​ലാ​ണ് ജ​ന​നം. സ്കൂ​ള്‍ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം പാ​തി​വ​ഴി​യി​ല്‍ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം റ​ഷ്യ​ൻ, അ​റ​ബി​ക്, പേ​ർ​ഷ്യ​ൻ, ജ​ർ​മ​ൻ, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, ഫ്ര​ഞ്ച് തു​ട​ങ്ങി​യ പ​തി​ന​ഞ്ച് ഭാ​ഷ​ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​യി പ​ഠി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കാ​നും എ​ഴു​താ​നും വാ​യി​ക്കാ​നും ക​ഴി​വ് നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​മു​ദ്ര​ഗ​വേ​ഷ​ക​നാ​യ മ​ണി​ക്ഫാ​ൻ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ മ​ത്സ്യ​ത്തി​ന് അ​ബു​ദെ​ഫ്ദ​ഫ് മ​ണി​ക്ഫാ​നി എ​ന്ന പേ​ര് ന​ൽ​കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. സ്വ​ന്തം ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നാ​യി മോ​ട്ടോ​ര്‍ പി​ടി​പ്പി​ച്ച് ഒ​രു സൈ​ക്കി​ള്‍, സൊ​ഹാ​ര്‍ എ​ന്ന ക​പ്പ​ല്‍ എ​ന്നി​വ നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യും മ​റൈ​ൻ ബ​യോ​ള​ജി, മ​റൈ​ൻ റി​സ​ർ​ച്ച്, ജി​യോ​ഗ്ര​ഫി, ആ​സ്ട്രോ​ണ​മി, സോ​ഷ്യ​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, ഇ​ക്കോ​ള​ജി, ട്ര​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ഷി​പ് ബി​ൽ​ഡി​ങ്, ഫി​ഷ​റീ​സ്, കൃ​ഷി, ഹോ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ച്ച​റ​ർ, സ​മു​ദ്ര കൃ​ഷി തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി സ്വ​ന്ത​മാ​യ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ളി​ൽ ലോ​ക അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ സ്വ​ന്തം ഇ​ടം നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട് ഈ ​എ​ൺ​പ​ത്ത​ഞ്ചു​കാ​ര​ൻ. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നാ​യി വാ​ട​ക വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ പ​ത്മ​ശ്രീ അ​ട​ക്കം ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​നാ​കാ​തെ വീ​ർ​പ്പു​മു​ട്ടു​ന്ന കാ​ഴ്ച ഹൃ​ദ​യ വേ​ദ​ന​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ന്നും നി​ര​വ​ധി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്ത വ്യ​ക്തി​ത്വം അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പ​ട്ട​തി​നാ​ൽ, രാ​ജ്യ​ത്തി​ലെ പൗ​ര​ന്റെ ബാ​ധ്യ​ത​യെ​ന്ന നി​ല​ക്കാ​ണ് വീ​ടൊ​രു​ക്കാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് വി.​കെ. അ​ബ്ദു​ല്ല പ​റ​ഞ്ഞു. കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​രി​ൽ വീ​ട് കി​ട്ടി​യ​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ട​ന്ന് അ​ലി മ​ണി​ക്ഫാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

News Summary -

expatriate businessman can now sleep peacefully in New Moon with a house for Ali Manikfan