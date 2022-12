കായികലോകത്തെ കറൻസികൾ; കൗതുകം നിറച്ച ശേഖരവുമായി അനസ്

cancel camera_alt ലോ​ക​ക​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഖ​ത്ത​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ക​റ​ൻ​സി​യു​മാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ന​സ് By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ച്ചി: ലോ​കം ഫു​ട്ബാ​ൾ ലോ​ക​ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളെ ആ​വേ​ശ പൂ​ർ​വം സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് കാ​യി​ക​മേ​ഖ​ല പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​മാ​ക്കി​യ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​റ​ൻ​സി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​കു​ക​യാ​ണ് എ​റ​ണാ​കു​ളം ക​ട​വ​ന്ത്ര സ്വ​ദേ​ശി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ന​സ്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി തു​ട​രു​ന്ന ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ൽ 2022 ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​ത്യേ​ക ക​റ​ൻ​സി​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ലോ​ക​ക​പ്പ് ഓ​ർ​മ​ക​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് പു​തി​യ ക​റ​ൻ​സി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്. 2022നെ ​സൂ​ചി​പ്പി​ക്കും വി​ധം 22 റി​യാ​ലി​ന്‍റെ ക​റ​ൻ​സി​യാ​ണ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്. പ​ക്ഷേ, ഈ ​ക​റ​ൻ​സി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ 75 റി​യാ​ൽ മു​ട​ക്ക​ണം. സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ മു​ഖാ​ന്ത​ര​മാ​ണ് ക​റ​ൻ​സി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ന​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. 2018 റ​ഷ്യ​ൻ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ക​റ​ൻ​സി അ​ന്നേ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, കാ​യി​ക​മേ​ഖ​ല പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​മാ​ക്കി വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ക​റ​ൻ​സി​ക​ൾ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ചെ​റു​പ്പം മു​ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ക​റ​ൻ​സി ശേ​ഖ​ര​ണം ഇ​ന്നും ഹോ​ബി​യാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം.

പ​ക്ഷി​ക​ൾ, മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ശ​സ്ത വ്യ​ക്തി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി ലോ​ക​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​ല പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള അ​പൂ​ർ​വം ക​റ​ൻ​സി​ക​ളും ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ലു​ണ്ട്. റ​ഷ്യ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലു​പ്പ​മു​ള്ള 500 റൂ​ബി​ളി​ന്‍റെ ക​റ​ൻ​സി, 1016ൽ ​സോ​വ്യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​ൻ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഏ​റ്റ​വും ചെ​റി​യ പോ​സ്റ്റേ​ജ് സ്റ്റാം​പ് ക​റ​ൻ​സി എ​ന്നി​വ​യും ഇ​തി​ൽ​പെ​ടും. മ​റ്റ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ബ്രി​ട്ട​നി​ലെ എ​ലി​സ​ബ​ത്ത് രാ​ജ്ഞി​യു​ടെ ചി​ത്ര​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ക​റ​ൻ​സി​ക​ളു​മു​ണ്ട്. വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഷോ​പ് ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​ന​സി​ന്‍റെ ഹോ​ബി​ക​ൾ​ക്ക് കു​ടും​ബ​വും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്നു. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ-​ജ​മീ​ല ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​ണ് അ​ന​സ്. ഭാ​ര്യ: ആ​ശ. മ​ക്ക​ൾ: സാ​ക്കി, സ​ന. Show Full Article

Currencies in the world of sports; Anas with an interesting collection