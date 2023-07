cancel camera_alt അ​ബി എ​സ്. ദാ​സ് By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി: ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ​യു​ടെ വി​ക്ഷേ​പ​ണ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ച​ന്ദ്ര​യാ​ൻ പേ​ട​കം കു​തി​ച്ചു​യ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​ഭി​മാ​ന​ച്ചി​റ​കി​ൽ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി​ക്കാ​ര​ൻ അ​ഭി എ​സ്. ദാ​സും. ച​ന്ദ്ര​നെ തൊ​ട്ട​റി​യാ​നു​ള്ള മൂ​ന്നാം ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന് ശ്രീ​ഹ​രി​ക്കോ​ട്ട​യി​ൽ​നി​ന്ന് ച​ന്ദ്ര​യാ​ൻ 3നെ​യും കൊ​ണ്ട് കു​തി​ച്ചു​യ​ർ​ന്ന എ​ൽ.​വി.​എം 3 റോ​ക്ക​റ്റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​തും അ​തി​സ​ങ്കീ​ർ​ണ​വു​മാ​യ ദ്രാ​വ​ക ഹൈ​ഡ്ര​ജ​നും ദ്രാ​വ​ക ഓ​ക്സി​ജ​നും ഇ​ന്ധ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി​ട്ടു​ള്ള ക്ര​യോ​ജ​നി​ക് സ്റ്റേ​ജി​ന്റെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​യി​ലും നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ലും പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യാ​ണ് അ​ബി എ​സ്. ദാ​സ് നാ​ടി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യ​ത്.

കു​റു​വ​ങ്ങാ​ട് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ യു.​പി സ്കൂ​ൾ, കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ഗ​വ. ബോ​യ്സ് ഹൈ​സ്കൂ​ൾ, വ​ട​ക​ര സം​സ്കൃ​ത ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​ഠ​ന​ത്തി​നു ശേ​ഷം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ൻ.​ഐ.​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്ങി​ൽ ബി​രു​ദം നേ​ടി ഐ .​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ​യി​ൽ ചേ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി കേ​ളോ​ത്ത് പൗ​ർ​ണ​മി​ൽ ശി​വ​ദാ​സ​ന്റെ​യും ല​ക്ഷ്മി​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​ണ്. ഭാ​ര്യ: ബ​ബി​ത. മ​ക​ൾ: ഗം​ഗ. സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ: ഡോ. ​അ​നു എ​സ്. ദാ​സ്.

chandrayaan -3-koyilandy native is also there for the mission