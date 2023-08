സിനിമയുടെ പ്രമോഷന്​ ഉപയോഗിച്ച സാരികൾ വിൽക്കാനൊരുങ്ങി ആലിയ ഭട്ട്​; വിറ്റുകിട്ടുന്ന പണം ‘സ്നേഹ’ക്ക്​ നൽകും

By വെബ് ഡെസ്ക് കരൺ ജോഹർ സംവിധാനം ചെയ്ത്​ ആലിയ ഭട്ട്​, രൺവീർ സിങ്​ എന്നിവർ നായികാ നായകന്മാരായ സിനിമയാണ്​ ‘റോക്കി ഔർ റാണി കി പ്രേം കഹാനി’. ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രമോഷനുവേണ്ടി ആലിയ ഭട്ട് ഉപയോഗിച്ച സാരികൾ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ട്രെൻഡിങ്​ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ഈ സാരികൾ വിൽക്കുമെന്ന്​ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്​ ആലിയ. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്രൊഫൈലിൽ ആലിയ തന്നെയാണ്​ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്​.

ഭംഗിയുള്ളതും നേർത്തതുമായ ഷിഫോൺ സാരിയാണ് ആലിയ ഭട്ട് സിനിമയുടെ പ്രമോഷൻ സമയത്ത്​ അണിഞ്ഞത്. ഡിസൈനർ മനീഷ് മൽഹോത്രയാണ് സാരികൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത്​.​ മനീഷുമായി ചേർന്നാണ് പുതിയൊരു ഉദ്യമത്തിന് ആലിയ തുടക്കമിടുന്നത്. സാരികൾ വിറ്റുകിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ട് ആലിയ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ‘സ്നേഹ’ എന്ന സംഘടന വഴി സമൂഹത്തിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഉന്നമനത്തിനായി മുഴുവൻ തുകയും വിനിയോഗിക്കുമെന്ന്​ താരം പറയുന്നു. ‘സിനിമയുടെ പ്രമോഷൻ സമയത്ത് ഞാൻ ധരിച്ച സാരികൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്​. മനീഷും ഞാനും ചേർന്നാണ്​ ഇതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്​. manishmalhotra.in-ൽ സാരികൾ ലഭ്യമാകും. അതിൽനിന്ന്​ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒന്നോ അതിലധികമോ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. എല്ലാം ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനായാണ്​’ -ആലിയ സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ കുറിച്ചു. Show Full Article

