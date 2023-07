യുവമോർച്ച വനിത നേതാവിനെ വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകി പലതവണ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന്; ബി.ജെ.പി നേതാവിന്റെ മുൻ ഡ്രൈവർക്കെതിരെ കേസ്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കോഴിക്കോട്: യുവമോർച്ച വനിത നേതാവിനെ വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകി പലതവണ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ ബി.ജെ.പി ജില്ല നേതാവിന്റെ മുൻ ഡ്രൈവർക്കെതിരെ കേസ്. കുന്നമംഗലം സ്വദേശിയായ യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ പേരാമ്പ്ര കടിയങ്ങാട് സ്വദേശി സുജിത്തിനെതിരെയാണ് കുന്നമംഗലം പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. താൽക്കാലിക ജോലിക്കായി ബി.ജെ.പി ജില്ല കമ്മിറ്റി ഓഫിസിലെത്തിയതായിരുന്നു യുവതി. പിന്നീട് സജീവ പ്രവർത്തകയായി. ഇക്കാലത്ത് പ്രതി പ്രണയം നടിക്കുകയും വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകിയ ശേഷം യുവതിയെ പേരാമ്പ്രയിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ച് പലതവണ പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തെന്നാണ് പരാതി. യുവതിയുടെ ഫോട്ടോകൾ പകർത്തുകയും ഇതുപയോഗിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സ്വർണാഭരണങ്ങളും പണവും തട്ടിയെടുക്കുകയും ചെ​യ്തെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. എട്ടുമാസം മുമ്പ് പ്രതി ബി.ജെ.പി ജില്ല നേതാവിന്റെ ഡ്രൈവർ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു. തുടർന്ന് യുവതി അസി. കമീഷണർ കെ. സുദർശന് പരാതി നൽകി. പരാതി കുന്നമംഗലം സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൈമാറുകയും അന്വേഷിച്ച് സംഭവത്തിൽ കേസെടുക്കുകയുമായിരുന്നു. സംഭവം നടന്നത് കൂത്താളിയിലായതിനാൽ കേസ് പേരാമ്പ്ര പൊലീസിന് കൈമാറുമെന്നും കെ. സുദർശൻ പറഞ്ഞു. Show Full Article

Yuva Morcha women leader was raped many times by promising her marriage; Case against former driver of BJP district leader