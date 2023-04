cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ആലപ്പുഴ: കുടുംബകോടതിയിൽ എത്തിയ യുവതിയും പിതാവും ചേർന്ന്​ എതിർവിഭാഗം അഭിഭാഷകന്‍റെ തലക്ക്​ ഹെൽമറ്റുകൊണ്ട്​ അടിച്ചു. പരിക്കേറ്റ ആലപ്പുഴ ബാറിലെ അഭിഭാഷകൻ ആലപ്പുഴ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സതേടി.

ശനിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക്​ 12.50നായിരുന്നു സംഭവം. കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിൽ വാദം കേൾക്കാനാണ്​ യുവതിയും പിതാവും കോടതിയിൽ എത്തിയത്​. ഇതിനുശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയ യുവതിയും അഭിഭാഷകനും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. ഇതിനിടെ, അഭിഭാഷകന്‍റെ ബൈക്കിൽ വെച്ചിരുന്ന ഹെൽമറ്റ്​ ഉപയോഗിച്ച്​ യുവതിയുടെ പിതാവ്​ തലക്ക്​ അടിക്കുകയായിരുന്നു. യുവതിയും അഭിഭാഷകനെ മർദിച്ചതായി പരാതിയുണ്ട്​.

മുഖത്ത്​ മുറിവേറ്റ ഇയാൾ ആശു​പത്രിയിൽ ചികിത്സതേടുകയായിരുന്നു. വാക്കേറ്റത്തിനിടെ യുവതിക്കുനേരെ അഭിഭാഷകന്‍റെ ആക്രമണവും ഉണ്ടായതായി പറയപ്പെടുന്നു. സമീപത്തെ ഓട്ടോഡ്രൈവർ എത്തിയാണ്​ പിടിച്ചുമാറ്റിയത്​.

യുവതിയുടെ ഭർത്താവും അഭിഭാഷകനും ചേർന്ന്​ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്നാണ്​ പരാതി. അഭിഭാഷകൻ ഇരുവർക്കുമെതിരെ ആലപ്പുഴ നോർത്ത്​ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.

Show Full Article

News Summary -

woman and father hit the lawyer on the head with helmet in family court