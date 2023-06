വന്യമൃഗങ്ങൾ കാടിറങ്ങുന്നു; പ്രതിരോധ പദ്ധതികൾ ഫണ്ടില്ലാതെ പാളുന്നു

cancel By എ. ​സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി സം​സ്ഥാ​നം ന​ൽ​കേ​ണ്ട വി​ഹി​തം അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ത്ത​തോ​ടെ വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ശ​ല്യം ത​ട​യാ​നു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര ഫ​ണ്ട്​ ലാ​പ്സാ​കു​ന്നു. കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങി ജ​ന​ജീ​വി​തം ദു​സ്സ​ഹ​മാ​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ നി​ര​ന്ത​രം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ്​ ഈ ​അ​നാ​സ്ഥ.

കാ​ടി​റ​ങ്ങു​ന്ന വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​രോ​ര്‍ജ വേ​ലി, ആ​ന പ്ര​തി​രോ​ധ കി​ട​ങ്ങ്, മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ സെ​ൻ​സ​റി​ലൂ​ടെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നു​ള്ള മെ​ഷീ​ൻ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ നി​ര്‍മി​ക്കാ​നും വാ​ങ്ങാ​നു​മു​ള്ള കോ​ടി​ക​ളു​ടെ ഫ​ണ്ടാ​ണ് ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്ന​ത്. ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ കാ​ല​താ​മ​സ​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്ന് വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ശ​ല്യ​മു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സൗ​രോ​ര്‍ജ വേ​ലി, സൗ​രോ​ര്‍ജ തൂ​ക്കു​വേ​ലി, ആ​ന​പ്ര​തി​രോ​ധ​കി​ട​ങ്ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ നി​ര്‍മി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി അ​വ​താ​ള​ത്തി​ലാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന ബ​ജ​റ്റി​ല്‍ പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി നീ​ക്കി​വെ​ച്ച തു​ക പോ​ലും അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ്​ കേ​ന്ദ്ര ഫ​ണ്ട്​ ലാ​പ്​​സാ​കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു​വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ന​കം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 40.9 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ ആ​ന പ്ര​തി​രോ​ധ കി​ട​ങ്ങ്​ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ നി​ര്‍മി​ക്കാ​നാ​യ​ത്. കേ​ര​ളം കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്​ ന​ല്‍കി​യ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് അ​നു​സ​രി​ച്ച് 132 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ പ​രി​ധി​യി​ലെ​ങ്കി​ലും ആ​ന പ്ര​തി​രോ​ധ കി​ട​ങ്ങ് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ന്റെ മൂ​ന്നി​ലൊ​ന്നു പോ​ലും പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. കൂ​ടാ​തെ 37.65 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ സൗ​രോ​ര്‍ജ തൂ​ക്കു​വേ​ലി​യും 609 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ സൗ​രോ​ര്‍ജ വേ​ലി​യും മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ നി​ര്‍മി​ക്കാ​നാ​യ​ത്. 2022-23 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ര്‍ഷം 281 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന ബ​ജ​റ്റി​ല്‍ വ​ക​യി​രു​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍, 180 കോ​ടി മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​നാ​ല്‍ കേ​ന്ദ്ര ഫ​ണ്ട് ഇ​ന​ത്തി​ല്‍ ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട ഏ​താ​ണ്ട് 200 കോ​ടി​യി​ലേ​റെ രൂ​പ ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വ​ര്‍ഷം അ​നു​വ​ദി​ച്ച്​ കി​ട്ടി​യി​ല്ല. വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ശ​ല്യം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ക്ക് 40 ശ​ത​മാ​നം തു​ക സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ വ​ക​യി​രു​ത്തു​മ്പോ​ള്‍, കേ​ന്ദ്ര വി​ഹി​ത​മാ​യി 60 ശ​ത​മാ​നം തു​ക ല​ഭി​ക്കും. മു​ന്‍ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ സം​സ്ഥാ​നം തു​ക വ​ക​യി​രു​ത്താ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ കേ​ന്ദ്ര ഫ​ണ്ട് ന​ഷ്ട​മാ​യി. Show Full Article

Wild animals roam from the forest- Defense projects are running out of funds