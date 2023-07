സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം വ്യാപകമായ മഴ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം വ്യാപകമായ മഴക്കും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴക്കും സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ജൂലൈ നാല്- അഞ്ച് തീയതികളിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ അതിതീവ്ര മഴക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്ക് ജില്ല കൺടോൾ റൂം ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പരുകൾ തിരുവനന്തപുരം - 0471-2730067 9497711281 കൊല്ലം- 0474-2794002 9447677800 പത്തനംതിട്ട്- 0468-2322515 8078808915 ആലപ്പുഴ- 0477-2238630 9495003640 കോട്ടയം- 0481-2565400 9446562236 ഇടുക്കി- 0486-2233111 9383463036 എറണാകുളം- 0484-2423513 9400021077 തൃശൂർ- 0487-2362424 9447074424 പാലക്കാട്- 0491-2505309 8921994727 മലപ്പുറം- 0483-2736320 9383464212 കോഴിക്കോട്- 0495-2373902, 0495-2371002, 9446538900 വയനാട്- 04936 204151 8078409770 കണ്ണൂർ- 0497-2700645 9446682300 കാസർകോട് - 0499-4257700, 0499-4255010, 9446601700 Show Full Article

Widespread rain in the state for the next five days