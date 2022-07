എ.കെ.ജി സെന്റർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷം പ്രതികരിച്ചില്ല -ചോദ്യവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article തിരുവനന്തപുരം: എ.കെ.ജി സെന്റർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മിണ്ടാതിരുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന് എന്തു​​കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊരു മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടായതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഓഫീസിന് നേരെ മാർച്ച് നടന്നതും ഓഫീസിൽ അതിക്രമം കാണിച്ചതും തെറ്റായകാര്യമാണ്. സർക്കാർ ആ കാര്യത്തിൽ ശക്തമായ നടപടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എം.പി ഓഫീസ് ആക്രമണത്തെ സി.പി.എം-സംസ്ഥാന ദേശീയ നേതൃത്വവും തള്ളിപ്പറഞ്ഞതാണ്. എന്നാൽ എ.കെ.ജി സെന്ററിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണത്തെ തളളിപ്പറയാൻ പ്രതിപക്ഷം തയ്യാറാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചോദ്യം. ആക്രമണം ഇ.പി ജയരാജൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തുവെന്നാണ് കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്.

എസ്.ഡി.പി.ഐക്കാർ എ.കെ.ജി സെന്റർ സന്ദർശിച്ചുവെന്ന പ്രതിപക്ഷ വാദവും മുഖ്യമന്ത്രി തള്ളി. എസ്.ഡി.പി.ഐ നേതാക്കളുടെ എ.കെ.ജി സെന്റർ സന്ദർശനം വ്യാജ വാർത്തയാണെന്നും അവർ ഓഫീസിനു മുന്നിൽനിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. എസ്.ഡി.പി.ഐക്കാർ എടുത്ത ഫോട്ടോ പ്രചരിച്ചതോടെ ചില മാധ്യമങ്ങൾ അത് ഏറ്റെടുത്തു. എ.കെ.ജി സെന്റർ ആർക്കും കയറിവരാവുന്ന സ്ഥലമാണ്. പക്ഷേ ഇതു പോലുള്ളവരെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടാറില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ''എ.കെ.ജി സെന്റിറിനു നേരെയുണ്ടായത് ആസൂത്രിത ആക്രമണമാണ്. ഒരു വാഹനം എ.കെ.ജി സെന്ററിന് മുന്നിൽ വന്ന് തിരിച്ചു പോയതായി കാണാം. പൊലീസിന്റെ സാന്നിധ്യം അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. എ.കെ.ജി സെന്ററിൽ ഡ്യൂട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസിന് വീഴ്ച്ചയുണ്ടായോയെന്ന് പരിശോധിക്കും. ആരെങ്കിലും പിടിക്കാനല്ല ശ്രമം, യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ പിടികൂടുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

