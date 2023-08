ഫലിതം പറഞ്ഞത് പ്രസ്താവനയാക്കി; മാധ്യമങ്ങളെ വിമർശിച്ച് സച്ചിദാനന്ദൻ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തൃ​ശൂ​ർ: സ​ർ​ക്കാ​റി​നും സി.​പി.​എ​മ്മി​നു​മെ​തി​രാ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ മ​ല​ക്കം​മ​റ​ഞ്ഞ് സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ. ​സ​ച്ചി​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ. താ​ൻ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ ഫ​ലി​ത​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യാ​യി പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ചെ​ന്നും താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​ത് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തെ വി​ശാ​ല​മാ​യി നി​ർ​വ​ചി​ക്കാ​നാ​ണെ​ന്നും സ​ച്ചി​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ ഫേ​സ്ബു​ക്ക് കു​റി​പ്പി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​നി രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ങ്ങ​ള്‍ക്കി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എം വീ​ണ്ടും അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്താ​തി​രി​ക്കാ​ന്‍ സ​ഖാ​ക്ക​ള്‍ പ്രാ​ര്‍ഥി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ​യും അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യാ​ല്‍ അ​ഹ​ങ്കാ​രി​ക​ളാ​കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ്​ സ​ച്ചി​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ ‘ദ ​ന്യൂ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​ക്സ്പ്ര​സ്’ പ​ത്ര​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. പ്ര​സ്താ​വ​ന വി​വാ​ദ​മാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ച് രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. ‘‘ന​മ്മു​ടെ മാ​ധ്യ​മ​ധാ​ർ​മി​ക​ത വി​ചി​ത്ര​മാ​ണ്. വ​ല​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ വി​പ​ത്തു​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ശാ​ല​മാ​യി, ഗാ​ന്ധി​യെ​യും അം​ബേ​ദ്ക​റെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​വു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ൽ നി​ർ​വ​ചി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ര​ണ്ട് മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ണ്ട ‘ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​ക്സ്പ്ര​സ്’ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​ന്ന​ത്തെ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ചി​ല പ​രാ​ധീ​ന​ത​ക​ൾ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. അ​തി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക രീ​തി​യി​ൽ എ​ഡി​റ്റ് ചെ​യ്ത വെ​ർ​ഷ​നു​ക​ളാ​ണ് പ​ത്ര​ത്തി​ലും യൂ​ട്യൂ​ബി​ലും വ​ന്ന​ത്. അ​തി​ൽ​നി​ന്നു​ത​ന്നെ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ട ചി​ല വ​രി​ക​ളെ​ടു​ത്ത് പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് മ​റ്റ് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​മി​ച്ച​ത്’’ -സ​ച്ചി​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

What the goose said made a statement; Satchidanandan criticized the media