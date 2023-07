'പൂജാരി സമൂഹത്തോട് ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റ്'; മാപ്പുപറഞ്ഞ് രേവത് ബാബു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ആലുവ: ആലുവയിൽ ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ട അഞ്ചുവയസുകാരിയുടെ അന്ത്യകർമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പൂജാരിമാർ വിസമ്മതിച്ചെന്ന് ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ചാലക്കുടി സ്വദേശി രേവത് ബാബു മാപ്പുപറഞ്ഞു. പൂജാരി സമൂഹത്തോട് ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്നും പൂജാരിയല്ല, അന്ത്യകർമങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നത് പലരും വിളിച്ചുപറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബോധ്യമായതെന്ന് രേവത് ബാബു ഫെയ്സ്ബുക്ക് ലൈവിൽ പറഞ്ഞു.

'എനിക്കു തെറ്റുപറ്റി. എന്റെ വായിൽനിന്ന് അറിയാതെ വീണുപോയ വാക്കാണ്. എത്രയോ കാലമായി പൂജ പഠിച്ച്, ഒരുപാട് ത്യാഗം ചെയ്താണ് പൂജാരിയാകുന്നത്. പൂജാരി സമൂഹത്തെ പറഞ്ഞത് വായിൽനിന്നു വീണുപോയ തെറ്റാണ്. ഇന്നലെയുണ്ടായത് പൂജാരി സമൂഹത്തോടു ചെയ്ത വലിയ തെറ്റാണ്. അതിന് മാപ്പുചോദിക്കുന്നു.' എന്നാണ് രേവത് പറഞ്ഞത്. കുട്ടിയുടെ അച്ഛനാണ് മകളുടെ അന്ത്യകർമം ചെയ്യാൻ പൂജാരിയെ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പൂജാരിയല്ല അന്ത്യകർമം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പലരും വിളിച്ചുപറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസിലായതെന്നും രേവത് ബാബു ഫെയ്സ് ബുക്ക് ലൈവിൽ പറഞ്ഞു. രേവത് ബാബുവാണ് കുട്ടിയുടെ അന്ത്യകർമം ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതിന് ശേഷമാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് പൂജാരിമാർ അന്ത്യ കർമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തയറാലായില്ല എന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. 'ആലുവ പോയി, മാള പോയി, കുറമശ്ശേരി ഭാഗത്തൊക്കെ അലഞ്ഞു. ഒരു പൂജാരിയും തയാറായില്ല. അവരൊന്നും മനുഷ്യരല്ല. അവരൊക്കെ ചോദിച്ചത് ഹിന്ദിക്കാരുടെ കുട്ടിയല്ലേ എന്നാണ്. ഹിന്ദിക്കാരുടെ കുട്ടിയാണെങ്കിലും മനുഷ്യനല്ലേ​? അ​പ്പോൾ വിചാരിച്ചു, നമ്മുടെ മോൾക്ക് ഞാൻ തന്നെ കർമം ചെയ്യാമെന്ന്. ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു മരണത്തിന് മാത്രമേ കർമം ചെയ്തിട്ടുള്ളു.'- എന്നായിരുന്ന് രേവത് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അതേസമയം, മാധ്യമശ്രദ്ധ നേടാൻ വേണ്ടിയാണ് പൂജാരിമാർക്കെതിരെ വ്യാജ ആരോപണം നടത്തിയതെന്നും മതസ്പർധയുണ്ടാക്കാനുള്ള നീക്കമാണെന്നും ആരോപിച്ച് അഭിഭാഷകൻ ജിയാസ് ജമാൽ റൂറൽ എസ്.പിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Show Full Article

News Summary -

'What I did wrong to the priestly community'; Sorry Revat Babu