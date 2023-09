വനിത സംവരണ ബിൽ ഞങ്ങളുടേതാണ് -സോണിയ ഗാന്ധി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ന്യൂഡൽഹി: വനിത സംവരണ ബിൽ പാർലമെന്‍റിൽ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കെ പ്രതികരണവുമായി കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷയും പാർലമെന്‍ററി പാർട്ടി ചെയർപേഴ്ണുമായ സോണിയ ഗാന്ധി. വനിത സംവരണം ബിൽ ഞങ്ങളുടേതാണെന്ന് സോണിയ ഗാന്ധി പ്രതികരിച്ചു. പഴയ പാർലമെന്‍റ് മന്ദിരത്തിൽ അവസാന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകവെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു സോണിയ.

യു.പി.എയും സോണിയ ഗാന്ധിയുമാണ് വനിത സംവരണ ബിൽ മുന്നോട്ടുവെച്ചത് കോൺഗ്രസ് ലോക്സഭ കക്ഷി നേതാവ് അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരിയും പ്രതികരിച്ചു. എത്രയും വേഗം ബിൽ പാസാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ബിൽ പാസായാൽ കോൺഗ്രസ് സന്തോഷിക്കുമെന്നും ചൗധരി വ്യക്തമാക്കി. ലോക്സഭയിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലും വനിതകൾക്ക് 33 ശതമാനം സീറ്റ് സംവരണം ചെയ്യുന്ന ബിൽ രണ്ടാം യു.പി.എ സർക്കാറിന്‍റെ കാലത്ത് 2010 മാർച്ച് ഒമ്പതിന് രാജ്യസഭ പാസാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിയുടെയും രാഷ്ട്രീയ ജനതാദളിന്‍റെയും ശക്തമായ എതിർപ്പിൽ ബിൽ‍ ലോക്സഭ കണ്ടില്ല. ഇതിന് ശേഷം 13 വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോഴാണ് ബിൽ ലോക്സഭയിൽ എത്താൻ വഴിയൊരുങ്ങുന്നത്. Show Full Article

'What about it? It’s ours, It's ours, Apna Hai': Sonia Gandhi on Women's Reservation Bill