നീതി ലഭിക്കുംവരെ നിയമ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട്​ പോകും -ജീവനൊടുക്കിയ വിദ്യാർഥിനിയുടെ പിതാവ്​

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കോട്ടയം: ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിൽ നീതികിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അമൽജ്യോതി കോളജ്​ ഹോസ്റ്റലിൽ ആത്മഹത്യചെയ്ത ബിരുദ വിദ്യാർഥിനിയുടെ പിതാവ്​. മകൾ മരിച്ചതിന്‍റെ കാരണമറിയണം. അതിനു​ നിയമനടപടിയുമായി മുന്നോട്ട്​ പോകും. ‘‘ഞങ്ങളുടെ കുട്ടി ഉച്ചവരെ ഹാപ്പിയായിരുന്നു. അതിന്‍റെ മെസേജുകളൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു മണിക്കൂറിനുശേഷം കൊച്ചിന് മരിക്കണമെന്ന് കൂട്ടുകാരോട് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാബിനിൽ നിന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയണം. അതിനെതിരെ കടുത്ത നടപടി എടുക്കണം. ശക്തമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും. അതിനുള്ള മറുപടി അവർ തന്നേ മതിയാകൂ’’ -അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അന്വേഷണം തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് തോന്നിയാൽ അടുത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കോടതിയെ ഉൾപ്പെടെ സമീപിക്കുമെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. കോളജിലെ സി.സി ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ്​ പരിശോധിച്ചില്ല. അത്​ പരിശോധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ്​ സംഭവിച്ചതെന്ന്​ വ്യക്തമാകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ വന്നെന്ന്​ സി.സി ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ അവർ പരിശോധിച്ചു. ഇതുവരെ നടന്ന അന്വേഷണം മാനേജ്​മെന്‍റിന്​ അനുകൂലമായിരുന്നു. ​ക്രൈംബ്രാഞ്ച്​ അന്വേഷണത്തിൽ നീതി കിട്ടുമെന്നാണ്​ പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതിനിടെ, കേസ്​ അന്വേഷിക്കുന്ന കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി​ പൊലീസ്​ ഇൻസ്പെക്ടർ സുനിൽ തോമസിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർഥിനിയുടെ വീട്ടിലെത്തി മാതാപിതാക്കളുടെ മൊഴിയെടുത്തു. ജൂൺ ഒന്നിനു രാവിലെ കോളജിലേക്കുപോയ വിദ്യാർഥിനി അന്ന്​ രാത്രിയും പിറ്റേന്ന് രാവിലെയും വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിരുന്നതായി പിതാവ് പൊലീസിനോട്​ പറഞ്ഞു. ഉച്ചക്ക്​ വകുപ്പ്​ മേധാവിയുടെ മുറിയിൽ കയറുന്നതുവരെ വിദ്യാർഥിനി സന്തോഷവതി ആയിരുന്നുവെന്നു കൂട്ടുകാരികൾ പറഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം മൊഴി നൽകി.

We will proceed with legal action until we get justice says parents of the student