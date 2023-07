പ്രണയാഭ്യർഥന നിരസിച്ച പെൺകുട്ടിക്കുനേരെ അതിക്രമം; രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തൃ​ശൂ​ർ: പ്ര​ണ​യാ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന നി​ര​സി​ച്ച​തി​ന്റെ വൈ​രാ​ഗ്യ​ത്തി​ൽ പ്രാ​യ​പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​കാ​ത്ത പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​യെ നി​ര​ന്ത​രം ശ​ല്യം ചെ​യ്യു​ക​യും ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത കേ​സി​ല്‍ ര​ണ്ടു​പേ​ര്‍ പി​ടി​യി​ല്‍. വി​യ്യൂ​ര്‍ മാ​റ്റാ​മ്പു​റം വീ​ട്ടി​പ്പാ​റ കി​ര​ൺ (19), കു​ണ്ടു​കാ​ട് അ​മ്പ​ല​പ്പാ​ട് സു​ജി​ത് (25) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ചേ​റൂ​ര്‍ പ​ള്ളി​മൂ​ല​യി​ലാ​ണ് പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​യെ നി​ര​ന്ത​രം ശ​ല്യം ചെ​യ്യു​ക​യും കൈ​പി​ടി​ച്ച് ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത്. ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത നാ​ട്ടു​കാ​ര​നെ കി​ര​ണ്‍ കു​പ്പി​കൊ​ണ്ട് ത​ല​ക്ക് അ​ടി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​ല്‍പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. കി​ര​ണി​ന് അ​ക്ര​മം ന​ട​ത്താ​നും ഒ​ളി​വി​ൽ താ​മ​സി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യം ചെ​യ്ത​ത് സു​ജി​ത്താ​ണ്. ഇ​രു​വ​രും പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ അ​ഞ്ചു​മൂ​ർ​ത്തി മം​ഗ​ല​ത്തി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ വീ​ട്ടി​ൽ ഒ​ളി​വി​ല്‍ ക​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ​നി​ന്നാ​ണ് വി​യ്യൂ​ർ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ കെ.​സി. ബൈ​ജു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഇ​രു​വ​ർ​ക്കു​മെ​തി​രെ പോ​ക്സോ വ​കു​പ്പു​ക​ളും ചു​മ​ത്തി. കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ ഇ​രു​വ​രെ​യും റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

Violence against the girl who rejected the love request; Two people were arrested