ആചാര ലംഘനമെന്ന്​; ക്ഷേത്രക്കുളത്തിലെ നീന്തൽ പരിശീലനം തടഞ്ഞു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തൃ​ശൂ​ർ: വ​ർ​ധി​ച്ച് വ​രു​ന്ന മു​ങ്ങി​മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് നീ​ന്ത​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് 'ആ​ചാ​ര​ലം​ഘ​ന'​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ ത​ട​ഞ്ഞ​താ​യി പ​രാ​തി. ഹൈ​ന്ദ​വ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം. അ​രി​മ്പൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം.

മ​ന​ക്കൊ​ടി ന​മ്പോ​ർ​ക്കാ​വ് ക്ഷേ​ത്ര​ക്കു​ള​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു നീ​ന്ത​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ക്ഷേ​ത്ര ക​മ്മി​റ്റി​യും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും അ​രി​മ്പൂ​ർ പാ​ഠ​ശാ​ല സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ​യും വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു നീ​ന്ത​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. ക്ഷേ​ത്ര​ക്കു​ളം അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ ക്ഷേ​ത്ര ക​മ്മി​റ്റി സ​ന്ന​ദ്ധ​മാ​യ​തോ​ടെ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നാ​യി കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ഒ​രാ​ഴ്ച​യാ​യി ന​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നൂ​റോ​ളം കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ക​യും ക്ഷേ​ത്ര ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നും വാ​ർ​ഡ് അം​ഗം മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യു​മാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ രാ​വി​ലെ പ​രി​ശീ​ല​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​നാ​യി എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ കൊ​ടി​ക​ളു​മാ​യെ​ത്തി ഹൈ​ന്ദ​വ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ത​ട​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വ​ത്രെ. കു​ളം പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നാ​യി വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​ചാ​ര​ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​ട​ൻ മ​റ്റൊ​രു സ്ഥ​ലം ക​ണ്ടെ​ത്തി പ​രി​ശീ​ല​നം തു​ട​ങ്ങാ​മെ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​റി​യി​ച്ച​താ​യി പാ​ഠ​ശാ​ല ഭാ​ര​വാ​ഹി ശ​ശി അ​രി​മ്പൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ നീ​ന്ത​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്നും എ​ല്ലാ സ​ഹാ​യ​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ക്ഷേ​ത്രം ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വൈ​ശാ​ഖ് പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

News Summary -

violation of custom; Swimming practice in the temple pool has been stopped