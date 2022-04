cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article കൊച്ചി: ലക്ഷദ്വീപിലെ എല്ലാ ജനവാസ ദ്വീപുകളിലും അടിയന്തരമായി മൃഗ ഡോക്‌ടർമാരെ നിയമിക്കണമെന്ന്​ ഹൈകോടതി. കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മൃഗഡോക്ടർമാരെ വ്യാപകമായി പിരിച്ചുവിട്ടശേഷം പക്ഷി മൃഗാദികൾക്ക് മതിയായ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന്​ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കൽപേനി ദ്വീപ് നിവാസിയായ ഡോ. സി.പി. അബ്​ദുൽ കബീർ നൽകിയ ഹരജിയിലാണ്​ ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസ് അടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്‍റെ ഉത്തരവ്​.

കഴിഞ്ഞ സെപ്​റ്റംബർ 23നാണ്​ ലക്ഷദ്വീപിൽ താൽക്കാലിക ജോലി ചെയ്തുവന്ന മൃഗഡോക്ടർമാരെ ഭരണകൂടം പിരിച്ചുവിട്ടത്​. ജനവാസമുള്ള 10 ദ്വീപിൽ കവരത്തി ദ്വീപിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ മൃഗഡോക്ടർമാരുടെ സേവനമുള്ളതെന്ന്​ ഹരജിക്കാരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആവശ്യമെങ്കിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്താൻ കോടതി നിർദേശിച്ചു. നിയമന നടപടി വൈകുമെന്നതിനാൽ കവരത്തി ദ്വീപിലെ മൃഗഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം മറ്റ്​ ദ്വീപുകളിൽ അടിയന്തരമായി ലഭ്യമാക്കാനാവുമോയെന്ന്​ പരിശോധിക്കണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാറിതര സംഘടനകളുടെ സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്​ ആലോചിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

Veterinarians should be appointed in all populated islands of Lakshadweep - High Court