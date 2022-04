രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബസ് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത് കേരളത്തിലെന്ന് വി.ഡി സതീശൻ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ബസ് ചാർജ് പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശൻ. ബസ് ചാർജ് വർധിപ്പിച്ചത് അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലാണ്. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബസ് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ്. ഓരോ ഫെയർ സ്റ്റേജിലും ഉണ്ടാകുന്ന വർധനവ് പരിശോധിച്ച് ഇതിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ തയാറാവണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യമപ്പെടുന്നതെന്നും വി.ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് മഹാമാരിക്കാലത്ത് ഉയർത്തിയ ചാർജ് പിൻവലിക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗതാഗത മേഖലയെ സഹായിക്കാൻ അന്ന് ഏർപ്പെർപ്പെടുത്തിയ നിരക്ക് വർധന പിൻവലിക്കണം. എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മിനിമം ദൂരം 2.5 കിലോ മീറ്ററായി കുറച്ചതെന്നും വി.ഡി സതീശൻ ചോദിച്ചു. ഇന്നലെ നടന്ന മന്ത്രിസഭായോഗം സംസ്ഥാനത്തെ ബസ്, ഓട്ടോ, ടാക്‌സി നിരക്കുകൾ വർധിപ്പിക്കാനുളള തീരുമാനത്തിന് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ബസ് സർവീസുകളുടെ മിനിമം നിരക്ക് എട്ടു രൂപയിൽ നിന്നും 10 രൂപയായി വർധിപ്പിക്കും. പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ മെയ് ഒന്ന് മുതലാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരിക. Show Full Article

News Summary -

VD Satheesan says Kerala has the highest bus fare in the country