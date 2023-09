cancel By ഹി​മേ​ഷ് കാ​രാ​ട്ടേ​ൽ എ​ട​പ്പാ​ൾ: വീ​ടു​ക​ളി​ലും റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ളി​ലും പാ​ച​ക​ത്തി​നു​പ​യോ​ഗി​ച്ച എ​ണ്ണ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​ക്ക് ഇ​ന്ധ​ന​മാ​ക്കു​ന്നു. പാ​ഴാ​ക്കി​ക്ക​ള​യു​ന്ന എ​ണ്ണ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് ജൈ​വ ഇ​ന്ധ​ന​മാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ഒ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് ഗ​താ​ഗ​ത​വ​കു​പ്പ്. എ​ട​പ്പാ​ൾ ക​ണ്ട​ന​കം ഐ.​ഡി.​ടി.​ആ​ർ മു​ഖേ​ന​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഐ.​ഡി.​ടി.​ആ​റി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​മ​ന്ത്രി ആ​ന്റ​ണി രാ​ജു പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഗ​വേ​ണി​ങ് ബോ​ർ​ഡ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ് ആ​ലോ​ച​ന. ബ​യോ​ഡീ​സ​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ഐ.​ഡി.​ടി.​ആ​റി​ൽ പ്ലാ​ന്റ് സ്ഥാ​പി​ക്കും. ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച എ​ണ്ണ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ൾ ന​ൽ​കും. ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച എ​ണ്ണ ഫാ​റ്റി ആ​സി​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സം​സ്‌​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ബ​യോ​ഡീ​സ​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക. ഇ​തു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും ബ​സ്, ലോ​റി, പി​ക്ക​പ്പ് എ​ന്നി​വ​യും പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​പ്പി​ക്കാം. ഡീ​സ​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, ഇ​തി​ന് ബ​ദ​ലാ​യി ബ​യോ​ഡീ​സ​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​മെ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​യോ​ജ​നം. Show Full Article

News Summary -

Used cooking oil is used as fuel for KSRTC