cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കോട്ടയം: പാര്‍ട്ടി അവസരം നല്‍കിയാല്‍ കേരളത്തില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ താത്പര്യമുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ഐ.ടി. സഹമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍. അവസരവാദ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ആരാണ് മുന്നിലെന്ന കാര്യത്തില്‍ സി.പി.എമ്മും കോണ്‍ഗ്രസും മത്സരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

'ബി.ജെ.പി അവസരവാദ രാഷ്ടീയത്തിനില്ല. ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാല്‍ അത് വ്യക്തമാകും. ഏക സിവില്‍ കോഡ് വിഷയത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രസ്താവന രാഷ്ട്രീയമായി വളച്ചൊടിക്കുകയാണ്.

ഭരണഘടനയെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് പ്രധാന മന്ത്രി സംസാരിച്ചത്- മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. മണിപ്പുര്‍ കലാപത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെയാണ് പെരുമാറുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Union Minister Rajeev Chandrasekhar is interested in contesting in Kerala if given an opportunity by the party