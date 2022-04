cancel camera_alt കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ലാ​ല​ൻ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ച​ക്ക​ര​ക്ക​ല്ല് (ക​ണ്ണൂ​ർ): വീ​ടി​ന്റെ ര​ണ്ടാം നി​ല നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നി​ടെ ബീം ​ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണ് വീ​ട്ടു​ട​മ​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യും മ​രി​ച്ചു. പ​ള്ളി​പ്പൊ​യി​ൽ ചാ​ത്തോ​ത്ത് കു​ള​ത്തി​ന് സ​മീ​പം മാ​ര​മം​ഗ​ല​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ മു​ണ്ടാ​ണി കൃ​ഷ്ണ​ൻ (69), കൊ​റ്റാ​ളി അം​ബേ​ദ്ക​ർ കോ​ള​നി​യി​ലെ ലാ​ല​ൻ (43) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്.

ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഒ​ന്ന​ര​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു നാ​ടി​നെ ന​ടു​ക്കി​യ ദു​ര​ന്തം. വീ​ടി​ന്റെ ര​ണ്ടാം നി​ല നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി സ്ഥാ​പി​ച്ച ബീ​മി​ന്റെ പ​ല​ക​യും തൂ​ണു​ക​ളും ഇ​ള​ക്കി​മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ ബീം ​ത​ക​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ജോ​ലി​യി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന വീ​ട്ടു​ട​മ കൂ​ടി​യാ​യ കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ ത​ല​ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ഓ​ടി​ക്കൂ​ടി​യ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഉ​ട​ൻ ചാ​ല​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. മ​റ്റൊ​രു തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യ ലാ​ല​ൻ ബീ​മി​ന്റെ അ​ടി​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​പ്പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക്രെ​യി​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും മ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ​നി​ന്നെ​ത്തി​യ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സും ച​ക്ക​ര​ക്ക​ല്ല് പൊ​ലീ​സും ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു. മ​രി​ച്ച കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ ഭാ​ര്യ: വ​സ​ന്ത. മ​ക്ക​ൾ: വി​ജേ​ഷ്, വി​നീ​ഷ്, വി​നി​ഷ. മ​രു​മ​ക​ൻ: മ​ഞ്ജു​നാ​ഥ്. Show Full Article

Two persons were killed when a house under construction collapsed in Kannur