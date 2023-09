മദ്യവിൽപനശാലക്ക് മുന്നിലെ സംഘർഷത്തിൽ യുവാവ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ

cancel camera_alt അറസ്റ്റിലായവർ By വെബ് ഡെസ്ക് കൽപറ്റ: കൽപറ്റ വിദേശമദ്യവിൽപനശാല പരിസരത്തുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ യുവാവ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ. കൽപ്പറ്റ ബൈപാസ് റോഡ് കൈനിക്കൽ വീട്ടിൽ ചക്കര എന്ന കെ. സമീർ (37), മുട്ടിൽ കൊട്ടാരം വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് ഷരീഫ്(33) എന്നിവരെയാണ് കൽപറ്റ ഇൻസ്‌പെക്ടർ എസ്.എച്ച്.ഒ അഗസ്റ്റിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലെ പൊലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ പുത്തൂർവയൽ സ്വദേശിയായ തെങ്ങുംതൊടി വീട്ടിൽ നിഷാദ് ബാബുവാണ് (40) മരിച്ചത്. സംഭവശേഷം കര്‍ണ്ണാടകയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച സമീറിനെ കല്‍പ്പറ്റ ടൗണില്‍‍ വെച്ചും, ഷരീഫിനെ മുട്ടിലിൽ വെച്ചുമാണ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.

പൊലീസ് സംഘത്തിൽ സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ അനീഷ്, എ.എസ്.ഐമാരായ ജയകുമാർ, റഫീഖ്, സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർമാരായ അബ്ദുല്ല മുബാറക്ക്, നൗഫൽ, ദിനേശ്, സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർമാരായ ലിൻരാജ്, ജുനൈദ് എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു.

Two people arrested in connection with the death of young man in Kalpetta