കൊച്ചി: തന്റെ സ്ഥലം മാറ്റത്തിൽ വിവാദങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ലെന്ന് എ.ഡി.ജി.പി എസ്. ശ്രീജിത്ത്. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിന്‍റെ അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ മാറ്റമില്ല. തന്നേക്കാൾ മികച്ചയാളാണ് വന്നതെന്നും ശ്രീജിത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സർക്കാറാണ് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിന്റെ അന്വേഷണ സംഘത്തെ തീരുമാനിച്ചത്. ഒരാള്‍ മാറിയതുകൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്നും പ്രതികളും ഇക്കാര്യം മനസിലാക്കണമെന്നും എസ്.ശ്രീജിത്ത് വ്യക്തമാക്കി. Show Full Article

News Summary -

Transfer controversy is baseless and will not affect the investigation of the case -S Sreejith