കരിപ്പൂര്‍ വിമാനദുരന്തത്തിന് മൂന്നാണ്ട്; കേന്ദ്രസഹായത്തിന് കാത്തിരിപ്പ് നീളുന്നു

cancel By റ​ജീ​ഷ് കെ. ​സ​ദാ​ന​ന്ദ​ന്‍ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ വി​മാ​ന​ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന് മൂ​ന്നു​വ​ര്‍ഷം പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ഴും മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ ആ​ശ്രി​ത​ര്‍ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ര്‍ക്കും കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ധ​ന​സ​ഹാ​യം ല​ഭ്യ​മാ​യി​ല്ല. ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ല്‍ 21 പേ​ര്‍ മ​രി​ക്കു​ക​യും 169 പേ​ര്‍ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ല്‍ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ ആ​ശ്രി​ത​ര്‍ക്ക് 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ര്‍ക്ക് ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും മ​റ്റ് പ​രി​ക്കു​ക​ളു​ള്ള​വ​ര്‍ക്ക് 50,000 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് സ​ഹാ​യ​ധ​ന​മാ​യി കേ​ന്ദ്ര​സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. എ​യ​ര്‍ ഇ​ന്ത്യ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ധ​ന​സ​ഹാ​യം മു​ഴു​വ​ന്‍ പേ​ര്‍ക്കും നേ​ര​ത്തേ ത​ന്നെ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ര്‍ക്കു​ള്ള ചി​കി​ത്സ സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ന​ല്‍കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​തും ല​ഭ്യ​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രി​ല്‍ പ​ല​രും ഇ​പ്പോ​ഴും ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥി​തി വീ​ണ്ടെ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ല. 2020 ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഏ​ഴി​നാ​ണ് ക​രി​പ്പൂ​രി​ൽ നാ​ടി​നെ ന​ടു​ക്കി​യ ദു​ര​ന്ത​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്ത് കേ​ന്ദ്ര​സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ‘വ​ന്ദേ​ഭാ​ര​ത് മി​ഷ’​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ള്‍പ്പെ​ടെ 190 പേ​രു​മാ​യി ദു​ബൈ​യി​ല്‍ നി​ന്നെ​ത്തി​യ എ​യ​ര്‍ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്‌​സ് പ്ര​സ് വി​മാ​ന​മാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​ത്. ലാ​ന്‍ഡി​ങ്ങി​നി​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ന​ഷ്ട​മാ​യ വി​മാ​നം റ​ണ്‍വേ​യി​ല്‍നി​ന്ന് കി​ഴ​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്താ​യി 100 മീ​റ്റ​റോ​ളം താ​ഴേ​ക്ക് പ​തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്റെ ചു​റ്റു​മ​തി​ലി​ല്‍ ത​ട്ടി​നി​ന്ന വി​മാ​നം മൂ​ന്നാ​യി പി​ള​രു​ക​യും ചെ​യ്തു. ര​ണ്ട് പൈ​ല​റ്റു​മാ​രും 19 യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. കോ​വി​ഡ് ഭീ​ഷ​ണി വ​ക​വെ​ക്കാ​തെ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​മാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ല്‍ മ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി​യ​ത്. കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, പാ​ല​ക്കാ​പ്പ​റ​മ്പ്, മു​ക്കൂ​ട്, ചി​റ​യി​ല്‍, ത​റ​യി​ട്ടാ​ല്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നെ​ത്തി​യി​രു​ന്ന നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തി​ന് ചു​ക്കാ​ന്‍ പി​ടി​ച്ചു. Show Full Article

Three years since the Karipur plane crash; The wait for central assistance is long