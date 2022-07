cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article നെടുമ്പാശ്ശേരി: കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ് സ്റ്റേഷനിൽ ശുചീകരണ ജോലിക്കിടെ മൂന്നുപേർക്ക് ഷോക്കേറ്റു. ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം. ഝാർഖണ്ഡ് സ്വദേശി സഞ്ജയ് സിങ്ങിനെയാണ് ഗുരുതര പൊള്ളലോടെ എറണാകുളം മെഡിക്കൽ സെൻററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. പൊള്ളലേറ്റ രാജ് ദേവ് സിങ്, ശ്യാംകുമാർ എന്നിവരും ചികിത്സയിലാണ്. അന്തർസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളായ ആറുപേരാണ് ശുചീകരണ ജോലിക്കായെത്തിയത്. ജോലിക്കിടെ സ്കാഫോൾഡിങ് ലാഡർ തള്ളിനീക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം.

