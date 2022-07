ജീവന് ഭീഷണി; ഏതു നിമിഷവും താനും കുടുംബവും ​​​കൊല്ലപ്പെടാമെന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷ്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article കൊച്ചി: തനിക്കെതിരെ തുടർച്ചയായി വധഭീഷണി ലഭിക്കുന്നുവെന്നും ഏതു നിമിഷവും താനും കുടുംബവും കൊല്ലപ്പെടാമെന്നും സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഇന്നലെ രാത്രി ഡി.ജി.പിക്ക് പരാതി നൽകിയതായും സ്വപ്ന മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. കെ.ടി ജലീൽ സാറിന്റെ ആളെന്നു പറഞ്ഞാണ് ശനിയാഴ്ച നൗഫൽ എന്നു പേരുള്ള വ്യക്തി വിളിച്ചത്. മകനാണ് ആദ്യം​ ഫോൺ എടുത്തത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കെ.ടി ജലീലിനും എതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ഫോൺ സംഭാഷണം റെക്കോർഡ് ചെയ്തതും സ്വപ്ന പുറത്തുവിട്ടു. ഒരു തവണ വിളിച്ചപ്പോൾ മരട് അനീഷ് എന്ന പേരിലുള്ളയാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അന്വേഷണത്തിൽ നിരവധി കേസുകളുള്ള ആളാണ് മരട് അനീഷ് എന്ന് മനസിലായി. എപ്പോഴാണ്, എങ്ങനെയാണ് അവർ തന്നെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ലെന്നും സ്വപ്ന പറഞ്ഞു. കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് കൊല്ലുക. അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് പാലക്കാട് നിന്ന് ​​കൊച്ചിയിലേക്ക് വീടുമാറിയത്. എന്നാൽ, ആ വീട്ടുകാരെയും പൊലീസുകാരും സ്‍പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണെന്നും സ്വപ്ന ആരോപിച്ചു. കേസിൽ ഇ.ഡിയുമായി ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സഹകരിക്കും. എന്നാൽ, ഇ.ഡിയുമായി സഹകരിച്ച് അന്വേഷണം ഒരിടത്ത് എത്തിക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ചും മറ്റ് അന്വേഷണ സംഘങ്ങളും ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഇ.ഡി അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചും മറ്റും ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അന്വേഷണം തടസ്സപ്പെടുത്താനാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ ശ്രമമെന്നും സ്വപ്ന കുറ്റപ്പെടുത്തി. Show Full Article

News Summary -

Threat to life; Swapna Suresh said that he and his family will be killed at any moment