cancel camera_alt മരണാനന്തര അവയവദാനത്തിലൂടെ ഏഴുപേർക്ക് പുതുജീവിതം നൽകിയ കോട്ടയം സ്വദേശി നേവിസ് സാജന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ അമൃത ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന ആഘോഷ ചടങ്ങിൽ നേവിസിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം കേക്ക് മുറിച്ച്​ മധുരം പങ്കിടുന്ന അവയവം സ്വീകരിച്ച പ്രേംചന്ദ്, ബെന്നി, ലീലാമ്മ, ബസവന ഗൗഡ, വിനോദ് എന്നിവർ By സ്വന്തം ലേഖിക കൊ​ച്ചി: ‘ഹാ​പ്പി ബ​ർ​ത്ത്ഡേ ടൂ ​യൂ.. നേ​വി​സ്’... 27ാം പി​റ​ന്നാ​ളി​ന് വെ​ളു​ത്ത മാ​ലാ​ഖ​ചി​റ​കു​ക​ൾ തു​ന്നി​യ ആ ​വ​ലി​യ കേ​ക്കു മു​റി​ച്ച​ത് നേ​വി​സ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും അ​വ​ന്‍റെ കൈ​ക​ൾ​കൊ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.ചു​റ്റും കൂ​ടി​നി​ന്ന നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ളി​ലൊ​ന്നി​ൽ അ​വ​ന്‍റെ ഹൃ​ദ​യ​വും മ​റ്റൊ​ന്നി​ൽ അ​വ​ന്‍റെ ക​ര​ളും തു​ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു, അ​വ​ന്‍റെ ക​ണ്ണു​കൊ​ണ്ട് ഒ​രാ​ൾ ആ ​കാ​ഴ്ച ക​ൺ​നി​റ​യെ കാ​ണു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മാ​ലാ​ഖ​യെ​പോ​ലെ മ​റ്റൊ​രു ലോ​ക​ത്തി​രു​ന്ന് നേ​വി​സും ആ ​ആ​ഘോ​ഷം ക​ണ്ട്​ പു​ഞ്ചി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​ര​സ്പ​രം പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. മ​ര​ണ​ശേ​ഷം അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ൾ ദാ​നം ചെ​യ്ത് ഏ​ഴു​പേ​ർ​ക്ക് പു​തു​ജീ​വി​ത​മേ​കി​യ കോ​ട്ട​യം ക​ള​ത്തി​പ്പ​ടി സ്വ​ദേ​ശി സാ​ജ​ൻ മാ​ത്യു​വി​ന്‍റെ​യും ഷെ​റി​ൻ ആ​നി​യു​ടെ​യും മ​ക​ൻ നേ​വി​സി​ന്‍റെ പി​റ​ന്നാ​ളി​നാ​യി​രു​ന്നു കൊ​ച്ചി അ​മൃ​ത ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​വ​രും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന​ത്. നേ​വി​സി​ന്‍റെ ഹൃ​ദ​യം സ്വീ​ക​രി​ച്ച ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി പ്രേം​ച​ന്ദ്, ക​ര​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച നി​ല​മ്പൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി വി​നോ​ദ്, കൈ​ക​ൾ സ്വ​ക​രി​ച്ച ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ബെ​ല്ലാ​രി സ്വ​ദേ​ശി ബ​സ​വ​ന ഗൗ​ഡ, വൃ​ക്ക സ്വീ​ക​രി​ച്ച തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ബെ​ന്നി, നേ​ത്ര​പ​ട​ലം സ്വീ​ക​രി​ച്ച കോ​ട്ട​യം സ്വ​ദേ​ശി ലീ​ലാ​മ്മ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന​ത്. മ​റ്റൊ​രു വൃ​ക്ക സ്വീ​ക​രി​ച്ച മ​ല​പ്പു​റ​ത്തെ അ​ൻ​ഷി​ഫി​നും ക​ണ്ണു​ക​ളി​ലൊ​ന്ന് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​യാ​ൾ​ക്കും എ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. 2021 സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 25നാ​ണ് ക​ള​ത്തി​പ്പ​ടി പീ​ടി​ക​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ നേ​വി​സി​ന് ഹൈ​പോ​ഗ്ലൈ​സീ​മി​യ​ക്ക് ആ​ലു​വ രാ​ജ​ഗി​രി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കെ മ​സ്തി​ഷ്ക​മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് നേ​വി​സി​ന്‍റെ അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ൾ ദാ​നം ചെ​യ്യാ​ൻ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര അ​വ​യ​വ​ദാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ മൃ​ത​സ​ഞ്ജീ​വ​നി വ​ഴി ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. മ​ക​നി​ലൂ​ടെ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ തി​രി​ച്ചു​വ​ന്ന അ​നു​ഭ​വം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച സാ​ജ​ന്‍റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​നെ​ത്തി​യ​വ​രെ​യെ​ല്ലാം വി​കാ​രാ​ധീ​ന​രാ​ക്കി. അ​വ​നി​ന്ന് പ​ല​രി​ലൂ​ടെ ജീ​വി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​വ​രു​ൾ​െ​പ്പ​ടെ ത​നി​ക്ക് പ​ത്തു മ​ക്ക​ളാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​സ​വ​ന​യു​ടെ കൈ​ക​ൾ തൊ​ടു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ത​ന്‍റെ മ​ക​നെ ത​ന്നെ​യാ​ണ് തൊ​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും സാ​ജ​ൻ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​വ​രെ​ല്ലാം മി​ക്ക ദി​വ​സ​വും സാ​ജ​നെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തെ​യും വി​ളി​ക്കു​ക​യും വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാ​റു​ണ്ട്. നേ​വി​സ് വി​ളി​ച്ചി​രു​ന്ന​തു​പോ​ലെ അ​വ​രെ​ല്ലാം സാ​ജ​നെ പ​പ്പാ​യെ​ന്നും ഷെ​റി​നെ അ​മ്മാ​യെ​ന്നു​മാ​ണ് വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. നേ​വി​സി​ന്‍റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ എ​ൽ​വി​സ്, വി​സ്മ​യ, സി​നി​മ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ വി​ഷ്ണു ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ബി​ബി​ൻ ജോ​ർ​ജ്, അ​മൃ​ത ആ​ശു​പ​ത്രി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഡോ. ​കെ.​വി. ബീ​ന, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ​ർ ഡോ.​ബാ​ബു​റാ​വു നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ആ​ൻ​ഡ് റീ ​ക​ൺ​സ്ട്ര​ക്​​റ്റീ​വ് സ​ർ​ജ​റി വി​ഭാ​ഗം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​സു​ബ്ര​ഹ്‌​മ​ണ്യ അ​യ്യ​ർ, സ്‌​കൂ​ൾ ഓ​ഫ് മെ​ഡി​സി​ൻ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​കെ.​പി. ഗി​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ, പേ​ഷ്യ​ന്‍റ്​ സ​ർ​വി​സ​സ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ര​ഹ്‌​ന എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. Show Full Article

News Summary -

Those who got a new life through organ donation gathered to celebrate Nevis' birthday