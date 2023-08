പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഒരു പുണ്യാളനേ ഉള്ളൂ -ജെയ്ക്​

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കോട്ടയം: പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഒരു പുണ്യാളനേ ഉള്ളൂ, അത്​ ഗീവർഗീസ്​ പുണ്യാളനാണെന്ന്​ ജെയ്ക്​ സി. തോമസ്​. കോൺഗ്രസുകാർക്കും ബി.ജെ.പിക്കാർക്കും വിശ്വാസികൾക്കും അവിശ്വാസികൾക്കുമെല്ലാം അങ്ങനെത്തന്നെയാണെന്നും ജെയ്ക് പറഞ്ഞു.

പുതുപ്പള്ളിയിലേത്​​ വ്യക്​തികൾ തമ്മിലുള്ള മല്ലയുദ്ധമല്ല.​ വ്യക്​തിപരമായ പരാമർശങ്ങൾക്കോ വിവാദങ്ങൾക്കോ പ്രസക്​തിയില്ല. സവിശേഷകരമായി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ആശയധാരകളാണ്​ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്​. അതിൽ ഹിതകരമായത്​ ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കും. പുതുപ്പള്ളിയിൽ വികസനവും വികസന മുരടിപ്പും​ ചർച്ചയാകും.

ഇടതുപക്ഷത്തിന്​ ശക്​തമായ അടിത്തറയുള്ള മണ്ഡലമാണ്​ പുതുപ്പള്ളി​.​ ഇടതുമുന്നണിക്ക്​ അനുകൂലമായ സാഹചര്യവുമുണ്ട്​. വൈകാരികത ​കൊണ്ട്​ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാനാണ്​ യു.ഡി.എഫ്​ ശ്രമമെന്നും ജെയ്ക്​ പറഞ്ഞു.

