cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ഇ​നി കോ​വി​ഡ്​ സ്​​പെ​ഷ​ൽ ലീ​വ്​ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. സ​ർ​ക്കാ​ർ-​അ​ർ​ധ​സ​ർ​ക്കാ​ർ-​പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ ഇ​ത്​ ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും കോ​വി​ഡ്​ പ്ര​തി​രോ​ധ കു​ത്തി​വെ​പ്പ്, ബൂ​സ്റ്റ​ർ ഡോ​സ്​ എ​ന്നി​വ ന​ൽ​കു​ക​യും കോ​വി​ഡ്​/​ഒ​മി​ക്രോ​ൺ രോ​ഗം നി​യ​ന്ത്ര​ണ വി​ധേ​യ​മാ​കു​ക​യും ചെ​യ്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്ന്​ ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. Show Full Article

News Summary -

There is no more covid special leave for employees