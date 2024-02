cancel camera_alt കാ​സ​ര്‍കോ​ട് മു​നി​സി​പ്പ​ല്‍ കോ​ണ്‍ഫ​റ​ന്‍സ് ഹാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പ​ട്ട​യ വി​ത​ര​ണ​ മേളയിൽ മന്ത്രി ​രാമ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍ ക​ട​ന്ന​പ്പ​ള്ളി സംസാരിക്കുന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​സ​ർ​കോ​ട്: സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല പ​ട്ട​യ​മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കാ​സ​ര്‍കോ​ട് മു​നി​സി​പ്പ​ല്‍ കോ​ണ്‍ഫ​റ​ന്‍സ് ഹാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പ​ട്ട​യ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ പു​തി​യ​താ​യി 1144 പേ​ര്‍ കൂ​ടി ഭൂ​മി​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശി​ക​ളാ​യി. മ​ന്ത്രി രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍ ക​ട​ന്ന​പ്പ​ള്ളി ജി​ല്ല​യി​ലെ പ​ട്ട​യ​ങ്ങ​ള്‍ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. നാ​ടി​ന്റെ വി​ക​സ​ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ ജാ​തി​യും മ​ത​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വു​മി​ല്ല​യെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ​പ്പോ​ഴും പ​റ​യു​ന്ന കാ​ര്യ​മാ​ണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഓ​രോ​ന്നാ​യി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഭൂ​മി​യി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ര്‍ക്ക് ഭൂ​മി ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്. ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു പ​ട്ട​യ​മേ​ള​ക​ളി​ലാ​യി 2671 പ​ട്ട​യ​ങ്ങ​ള്‍ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച 1244 പ​ട്ട​യ​ങ്ങ​ള്‍കൂ​ടി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു. വ​ലി​യ അ​ഭി​മാ​ന നേ​ട്ട​മാ​ണി​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​സ​ര്‍കോ​ട് ടൗ​ണ്‍ ഹാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ എ​ന്‍.​എ. നെ​ല്ലി​ക്കു​ന്ന് എം.​എ​ല്‍.​എ, എ.​കെ.​എം. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് എം.​എ​ല്‍.​എ, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി. ​ബേ​ബി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍, ക​ല​ക്ട​ര്‍ കെ. ​ഇ​മ്പ​ശേ​ഖ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി. വി​മ​ല ശ്രീ​ധ​ര​ന്‍, കെ.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഫ്, ബി​ജു ഉ​ണ്ണി​ത്താ​ന്‍, ബി. ​അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ര്‍, ക​രീം മൈ​ല്‍പാ​റ, എം. ​അ​ന​ന്ത​ന്‍ ന​മ്പ്യാ​ര്‍, പ്ര​മീ​ള മ​ജ​ല്‍, നാ​ഷ​ന​ല്‍ അ​ബ്ദു​ല്ല എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. എ.​ഡി.​എം കെ.​വി. ശ്രു​തി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. 868 ലാ​ന്‍ഡ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ല്‍ പ​ട്ട​യ​ങ്ങ​ള്‍, 66 ലാ​ന്‍ഡ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ല്‍ ദേ​വ​സ്വം പ​ട്ട​യ​ങ്ങ​ള്‍, 1964 റൂ​ള്‍ പ്ര​കാ​രം 148 എ​ല്‍.​എ പ​ട്ട​യ​ങ്ങ​ള്‍, 1995 റൂ​ള്‍ പ്ര​കാ​രം ഒ​മ്പ​ത് പ​ട്ട​യ​ങ്ങ​ള്‍, 31 വ​ന​ഭൂ​മി പ​ട്ട​യ​ങ്ങ​ള്‍, മൂ​ന്ന് ലാ​ന്‍ഡ് ബാ​ങ്ക് പ​ട്ട​യ​ങ്ങ​ള്‍, 19 മി​ച്ച​ഭൂ​മി പ​ട്ട​യ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ 1144 പ​ട്ട​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. 43 അ​തി​ദ​രി​ദ്ര​ര്‍ക്ക് പട്ടയമായി കാ​സ​ർ​കോ​ട്: ജി​ല്ല​യി​ല്‍ അ​തി​ദ​രി​ദ്ര​രാ​യ 43 പേ​ര്‍ക്കു​ള്ള പ​ട്ട​യ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കി. 2022 ഫെ​ബ്രു​വ​രി ര​ണ്ടി​ന് ന​ട​ന്ന പ​ട്ട​യ​മേ​ള​യി​ല്‍ 1052 പ​ട്ട​യ​ങ്ങ​ളും 2023 ജൂ​ണ്‍ 30ന് ​ന​ട​ന്ന പ​ട്ട​യ​മേ​ള​യി​ല്‍ 1619 പ​ട്ട​യ​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. 1144 പ​ട്ട​യ​ങ്ങ​ള്‍ കൂ​ടി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തോ​ടെ 3815 പ​ട്ട​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി. നാ​ലു​ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ കാ​ത്തി​രിപ്പ് വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പ: മാ​വി​ലാ​ക്ക​ട​പ്പു​റം ഫി​ഷ​ര്‍മെ​ൻ കോ​ള​നി​യി​ലെ 14 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പ​ട്ട​യ​മാ​യി. ‘ഞ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വ​ലി​യ സ​ന്തോ​ഷ​മാ​ണ്. വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നാ​ണ് ഇ​ന്ന് അ​റു​തി​യാ​യ​ത്’... വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മാ​വി​ലാ​ക്ക​ട​പ്പു​റം ഒ​രി​യ​ര ഫി​ഷ​ര്‍മെ​ൻ കോ​ള​നി​യി​ലെ ബി. ​ഫാ​ത്തി​മ പ​റ​ഞ്ഞു. ഫാ​ത്തി​മ​യെ പോ​ലെ 14 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നാ​ണ് പ​ട്ട​യ​മേ​ള​യി​ല്‍ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യ​ത്. 1978ലാ​ണ് മാ​വി​ലാ​ക്ക​ട​പ്പു​റം ഫി​ഷ​ര്‍മെ​ൻ കോ​ള​നി സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ​ത്. 26 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ താ​മ​സം തു​ട​ങ്ങി. അ​തി​ല്‍ 10 പേ​ര്‍ക്ക് 2007ല്‍ ​പ​ട്ട​യം കി​ട്ടി. 40 വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യു​ള്ള കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് 14 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ വീ​ടി​ന് സ്വ​ന്തം രേ​ഖ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി പ​ല പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളും അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണി​വ​ര്‍. ഒ​രാ​നു​കൂ​ല്യ​വും ഇ​വ​ര്‍ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​ന്ന് അ​തി​ന് പ​രി​ഹാ​രം ല​ഭി​ച്ചു എ​ന്ന് വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​വി. സ​ജീ​വ​ന്‍. സ​ന്തോ​ഷ​ക്ക​ണ്ണീരു​മാ​യി ന​ളി​നി മു​ന്നാ​ട്: ‘50 വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ശേ​ഷം പ​ട്ട​യം, ഇ​നി എ​ന്റെ മ​ക്ക​ള്‍ക്ക് സു​ഖാ​യി ഉ​റ​ങ്ങാ​ലോ... എ​ത്ര​കാ​ല​മാ​യി സ്വ​ന്തം ഭൂ​മി എ​ന്ന സ്വ​പ്ന​വു​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നു. ആ ​സ്വ​പ്ന​മാ​ണ് ഇ​ന്ന് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യ​ത്’... മു​ന്നാ​ട്ടെ 75കാ​രി കെ.​വി. ന​ളി​നി​യു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ളി​ട​റി. സ​ന്തോ​ഷം​കൊ​ണ്ട് വാ​ക്കു​ക​ള്‍ മു​റി​ഞ്ഞു. മൂ​ന്ന് പെ​ണ്‍മ​ക്ക​ളാ​ണ് ന​ളി​നി​ക്ക്. അ​തി​ല്‍ ര​ണ്ടു​പേ​ര്‍ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രും. അ​തി​ല്‍ ഒ​രാ​ള്‍ മ​രി​ച്ചു. മൂ​ത്ത​മ​ക​ള്‍ ജ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പാ​ണ് ഭ​ര്‍ത്താ​വ് കെ.​വി. ആ​ണ്ടി പ​ട്ട​യ​ത്തി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹം മ​രി​ച്ചി​ട്ട് ഏ​ഴു വ​ര്‍ഷ​മാ​യി. 50 വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ന​ളി​നി​ക്കും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും പ​ട്ട​യം കി​ട്ടി​യ​ത്. 98 സെ​ന്റ് ഭൂ​മി ഇ​വ​ര്‍ക്ക് ജി​ല്ല​ത​ല പ​ട്ട​യ​മേ​ള​യി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ച്ചു. അ​ച്ഛ​നി​ല്ലെ​ന്ന സ​ങ്ക​ട​ത്തി​ലും സ​ന്തോ​ഷ​ക്ക​ണ്ണീര​ണി​ഞ്ഞ് അ​വ​ര്‍ അ​മ്മ ന​ളി​നി​യെ നെ​ഞ്ചോ​ടു​ചേ​ര്‍ത്തു. ‘ഒ​രു​പാ​ട് സ​ന്തോ​ഷം, സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഭൂ​മി ല​ഭി​ച്ച​ല്ലോ’... മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം: സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം താ​ലൂ​ക്കി​ലെ പി.​എ​ന്‍. ദി​ലീ​പ് കു​മാ​ര്‍-​കെ. സു​ന്ദ​രി ദ​മ്പ​തി​ക​ള്‍. മ​ന്ത്രി​യു​ടെ കൈ​യി​ല്‍നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് പ​ട്ട​യം സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം താ​ലൂ​ക്കി​ലെ എ​ന്‍മ​ക​ജെ വി​ല്ലേ​ജി​ലെ പി.​എ​ന്‍. ദി​ലീ​പ് കു​മാ​ര്‍-​കെ. സു​ന്ദ​രി ദ​മ്പ​തി​ക​ള്‍. ബീ​ഡി​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​യ ഇ​രു​വ​രും ക​ഴി​ഞ്ഞ 15 വ​ര്‍ഷ​മാ​യി ഉ​ക്കി​ന​ടു​ക്ക​യി​ലെ വാ​ട​ക ക്വാ​ര്‍ട്ടേ​ഴ്സി​ലാ​ണ്. ഒ​ന്ന​ര​വ​ര്‍ഷം മു​മ്പാ​ണ് ഇ​വ​ര്‍ പ​ട്ട​യ​ത്തി​നാ​യി എ​ന്‍മ​ക​ജെ വി​ല്ലേ​ജി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷ ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്. ഏ​റെ​ക്കാ​ല​ത്തെ സ്വ​പ്ന​മാ​യ ഭൂ​മി യാ​ഥാ​ര്‍ഥ്യ​മാ​യ​തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​ദ​മ്പ​തി​ക​ള്‍. 