കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ആകെയുള്ളത് നാല് വിമാനം, അതിൽ മൂന്നും ഇൻഡിഗോ; ജയരാജനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് യാത്രാ ദുരിതം

തിരുവനന്തപുരം: മൂന്നാഴ്ച യാത്രാ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയ ഇൻഡിഗോ വിമാന കമ്പനിയെ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച എല്‍.ഡി.എഫ് കണ്‍വീനര്‍ ഇ.പി ജയരാജനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് യാത്രാ ദുരിതം. ഇന്‍ഡിഗോ വൃത്തികെട്ട കമ്പനിയാണെന്നും അവരുടെ ഫ്ലൈറ്റ് സര്‍വിസ് ബഹിഷ്കരിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് ജയരാജന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും വിമാനം ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കണ്ണൂരിൽനിന്ന് നിരന്തരം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഇൻഡിയോയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നയാളാണ് ഇ.പി.ജയരാജൻ. വിലക്കുവന്ന ദിവസവും അദ്ദേഹം വിമാന ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇങ്ങിനെയെല്ലാം വിമാന കമ്പനിയെ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന ജയരാജൻ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ബഹിഷ്കരണം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ വെട്ടിലാകുന്നത് അദ്ദേഹം ത​െന്നയാണ്. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ആകെ നാല് വിമാനങ്ങളാണ് റെഗുലറായി സർവ്വീസ് നടത്തുന്നത്. ഇതിൽ മൂന്നും ഇൻഡിഗോ ആണെന്നാണ് വിവരം. നാലാമത്തേത് എയർ ഇന്ത്യ വിമാനമാണ്. ഇതാകട്ടെ ഡൽഹി വഴി കറങ്ങിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്നത്. ഏകദേശം 14 മണിക്കൂർ യാത്രയാണ് ഡൽഹി വഴിയുള്ളത്. തന്റെ സ്വന്തം തട്ടകമായ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്താൻ ഇനിമുതൽ ഇ.പി ജയരാജന് കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടിവരും എന്നുസാരം. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വിമാനത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചവരെ കൈയേറ്റം ചെയ്തതിനാണ് ജയരാജന് ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസ് മൂന്നാഴ്ച യാത്രാ വിലക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പ്രതിഷേധിച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് രണ്ടാഴ്ചത്തെ വിലക്കും കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'ഇന്‍ഡിഗോ ഏവിയേഷൻ നിയമ വിരുദ്ധമായ നടപടിയാണ് എടുത്തത്. ക്രിമിനലുകളെ തടയാൻ ഒരു നടപടിയും വിമാന കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഭീകരവാദികളുടെ ഭീഷണി ഉണ്ട്. ഈ മാസം ഒമ്പതിന് ഇന്‍ഡിഗോ കമ്പനിയിൽനിന്ന് ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി ഒരു കത്ത് ലഭിച്ചിരുന്നു. 12ന് വിശദീകരണം നല്‍കാനും പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ മറുപടി നേരിട്ട് നൽകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നും അഭിഭാഷകയെ നിയോഗിച്ചെന്നും അവരെ അറിയിച്ചതാണ്'-ജയരാജൻ പറയുന്നു. 'അതിന് ശേഷം ഒരു വിവരവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇൻഡിഗോ കമ്പനിയുടെ വിമാനത്തിൽ ഇനി യാത്ര ചെയ്യില്ല. നിലവാരമില്ലാത്ത കമ്പനിയാണത്. ഇന്നത്തെ ടിക്കറ്റ് അടക്കം റദ്ദാക്കി. ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തിലെങ്കിൽ തനിക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ആക്രമികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് അവര്‍ക്കുള്ളത്. ശരിക്കും എനിക്ക് അവാർഡ് നൽകേണ്ടതാണ്. അവർക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ചീത്തപ്പേര് തടഞ്ഞത് ഞാനാണ്. താൻ ആരാണെന്ന് പോലും അവർക്കറിയില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നടന്ന് പോയാലും ഇനിയവരുടെ വിമാനത്തിൽ കയറില്ല. കൂട്ടുകച്ചവടത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം' -ജയരാജന്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. Show Full Article

