സംസ്ഥാനത്ത്​ 734 റേഷൻകടകൾ കൂടി വരുന്നു

cancel By പി.എം.എം. ബഷീർ തൃ​ശൂ​ർ: പൊ​തു​വി​ത​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ജ​ന​കീ​യ​മാ​ക്കാ​ൻ​ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ പു​തു​താ​യി 734 റേ​ഷ​ൻ​ക​ട​ക​ൾ കൂ​ടി വ​രു​ന്നു. നേ​ര​ത്തെ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച 599 ക​ട​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പൊ​തു​വി​ത​ര​ണ മ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ർ. അ​നി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ റേ​ഷ​ൻ വ്യാ​പാ​രി അ​ദാ​ല​ത്തി​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച 135 ക​ട​ക​ൾ കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യാ​ണ്​ 734 ക​ട​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന​ത്.

വി​വി​ധ പ്ര​ശ്​​ന​ങ്ങ​ളെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ സ​സ്​​പെ​ന്‍റ്​​ ചെ​യ്​​ത 355 ക​ട​ക​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​ക​ളു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ അ​ദാ​ല​ത്തി​ൽ 135 ക​ട​ക​ൾ തു​റ​ക്കാ​നും ബാ​ക്കി 220 ക​ട​ക​ൾ പി​ഴ​യ​ട​ച്ചും പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ചും ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക്​ തി​രി​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കാ​നും ധാ​ര​ണ​യാ​യി. നി​ല​വി​ൽ 14,036 റേ​ഷ​ൻ​ക​ട​ക​ളാ​ണ്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. 734 എ​ണ്ണം കൂ​ടി വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ മൊ​ത്തം 14,770 റേ​ഷ​ൻ ക​ട​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വും. സ​മീ​പ​ക​ട​ക​ളോ​ട്​ കൂ​ട്ടി​​ച്ചേ​ർ​ത്ത 220 ക​ട​ക​ൾ കൂ​ടി സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ എ​ണ്ണം​ 14,990 ആ​കും. ര​ണ്ട്​ കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ചു​റ്റ​വ​ള​വി​ൽ പൊ​തു​വി​ത​ര​ണ കേ​ന്ദ്രം വേ​ണ​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ൽ ആ​ദി​വാ​സി- ഗ്രാ​മീ​ണ​മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക്​ പ്രാ​മു​ഖ്യം ന​ൽ​കി ക​ട​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങാ​നാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​നം. ലൈ​സ​ൻ​സ്​ വി​ജ്ഞാ​പ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. Show Full Article

There are 734 more ration shops in the state