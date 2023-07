cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ചേ​ര്‍ത്ത​ല: കേ​ര​ള ബാ​ങ്കി​ന്റെ വി​വി​ധ ശാ​ഖ​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന്​ പ​ണ​യ​സ്വ​ര്‍ണം മോ​ഷ​ണം​പോ​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ ഒ​ളി​വി​ല്‍പോ​യ മു​ന്‍ ഏ​രി​യ മാ​നേ​ജ​ര്‍ മീ​ര മാ​ത്യു​വി​ന്റെ മു​ന്‍കൂ​ര്‍ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ കോ​ട​തി 31ന്​ ​പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. മു​ന്‍ ഏ​രി​യ മാ​നേ​ജ​ര്‍ മീ​രാ​മാ​ത്യു ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ല്‍ മു​ന്‍കൂ​ര്‍ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ ന​ല്‍കി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് ഇ​വ​ര്‍ക്കാ​യി തി​ര​ച്ചി​ല്‍ നി​ര്‍ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഒ​രു​മാ​സ​മാ​യി നി​ശ്ച​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്.

നാ​ലു ശാ​ഖ​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന്​ 335.08ഗ്രാം ​സ്വ​ര്‍ണ​മാ​ണ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചേ​ര്‍ത്ത​ല ന​ട​ക്കാ​വ് ശാ​ഖ- 171.3 ഗ്രാം, ​ചേ​ര്‍ത്ത​ല പ്ര​ധാ​ന ശാ​ഖ-​ 55.480 ഗ്രാം, ​പ​ട്ട​ണ​ക്കാ​ട് -102.300, അ​ര്‍ത്തു​ങ്ക​ല്‍ -ആ​റു​ഗ്രാം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ സ്വ​ര്‍ണം മോ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്വ​ര്‍ണ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഏ​രി​യ മാ​നേ​ജ​ര്‍ 2022 മേ​യ് മു​ത​ല്‍ സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ വ​രെ​യു​ള്ള സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മോ​ഷ്ടി​ച്ച​താ​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പ്ര​ഥ​മ വി​വ​ര റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ലു​ള്ള​ത്. ചേ​ര്‍ത്ത​ല, അ​ര്‍ത്തു​ങ്ക​ല്‍, പ​ട്ട​ണ​ക്കാ​ട് സ്‌​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് കേ​സു​ക​ള്‍ എ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

Theft of gold in Kerala Bank: Court to consider anticipatory bail plea on 31st