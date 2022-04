cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article പട്ടാമ്പി: കൊപ്പം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ബി.ജെ.പി പിന്തുണയോടെ യു.ഡി.എഫ് അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസായി. ഇതോടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് സ്ഥാനം എൽ.ഡി.എഫിന് നഷ്ടമായി.

എൽ.ഡി.എഫിനും യു.ഡി.എഫിനും എട്ട് വീതമാണ് സീറ്റ് നില. ബി.ജെ.പിയുടെ ഒരംഗം അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തെ പിന്തുണക്കുകയായിരുന്നു. 17 സീറ്റുകളുള്ള പഞ്ചായത്തിൽ സി.പി.എം-7, മുസ് ലിം ലീഗ്-4, കോൺഗ്രസ്-3, ബി.ജെ.പി-1, സ്വതന്ത്രർ-2 എന്നിങ്ങനെയാണ് കക്ഷി നില. Show Full Article

News Summary -

The UDF passed the no-confidence motion with the support of the BJP in koppam grama panchayath