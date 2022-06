cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ സെ​ര്‍വ​ര്‍ ത​ക​രാ​ര്‍ നി​മി​ത്തം സ​ബ് ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ത​കി​ടം മ​റി​യു​ന്ന​ത് പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. ആ​ധാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍, ഇ-​ഗ​ഹാ​ന്‍ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍, ബാ​ധ്യ​ത സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി സ​ബ് ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലെ സ​ര്‍വ​ത്ര സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​യാ​യി മു​ട​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ബാ​ധ്യ​ത സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്, ആ​ധാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ജി​ല്ല​ക​ള്‍ തി​രി​ച്ച് ര​ണ്ട് ഷി​ഫ്റ്റാ​യി പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ന്‍ നോ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും അ​തും ഫ​ല​വ​ത്താ​യി​ല്ല. ബാ​ധ്യ​ത സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് കി​ട്ടാ​നാ​യി ഭൂ​വു​ട​മ​ക​ള്‍ ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍വ​ഴി അ​പേ​ക്ഷ ന​ല്‍കി ഫീ​സ് അ​ട​ച്ച് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നു​പേ​ര്‍ക്ക് സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ള്‍ ന​ല്‍കി​യി​ട്ടി​ല്ല.

The server error of the registration department could not be resolved