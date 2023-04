തീ കുഴിയില്‍ വീണ തൊഴിലാളിയുടെ ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കിട്ടി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് പെരുമ്പാവൂര്‍: പ്ലൈവുഡ് കമ്പനിയില്‍ വേസ്റ്റ്​ കത്തിയിരുന്ന കുഴിയില്‍ വീണ് മരിച്ച അന്തര്‍സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയുടെ ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കിട്ടി. പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ മൂര്‍ഷിദാബാദ് സ്വദേശി മട്ടിയാര്‍ റഹ്മാന്‍ മണ്ഡലിന്‍റെ മകന്‍ നസീര്‍ ഹുസൈനാണ് (22) വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഏഴിന് ഓടക്കാലിയിലെ പ്ലൈവുഡ് കമ്പനിയിലെ തീ കുഴിയില്‍ വീണത്. പ്ലൈവുഡിന്‍റെ വേസ്റ്റിന് തീ പിടിച്ചത് കെടുത്താനായി വെള്ളം പമ്പു ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. പെരുമ്പാവൂര്‍, കോതമംഗലം, മൂവാറ്റുപുഴ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അഗ്‌നിരക്ഷസേന തീ അണക്കാനും മൃതദേഹം കണ്ടെത്താനും വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി വരെ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 8.30ന് പൊലീസും അഗ്നിരക്ഷ സേനയും നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് തലയോട്ടി, താടിയെല്ല്, അരക്ക്​ താഴോട്ട് മുട്ടുവരെയുള്ള ഭാഗങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ജീന്‍സിന്‍റെ പോക്കറ്റില്‍നിന്ന്​ കരിഞ്ഞ നിലയില്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണും കണ്ടെത്തി. കളമശ്ശേരി മെഡിക്കല്‍ കോളജിലേക്ക് മാറ്റിയ മൃതദേഹഭാഗങ്ങള്‍ ഫോറന്‍സിക് സര്‍ജന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം നടത്തും.

Show Full Article

News Summary -

The remains of the worker who fell into the fire pit were found