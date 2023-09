ഇന്നും മഴ ശക്തമാവും; രണ്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

cancel camera_altഞായറാഴ്ച പെയ്ത ശക്തമായ മഴയിൽ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലൂടെ ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കുടുംബം. ഫോട്ടോ- വിമൽ തമ്പി

By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ചയും മഴ ശക്തമാവുെമന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്‍റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇടുക്കി, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കും. മധ്യ, തെക്കൻ കേരളത്തിലാണ് കൂടുതൽ മഴക്ക് സാധ്യതയുള്ളത്.

മലയോരമേഖലകളിൽ ജാഗ്രത മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. കേരളാ, കർണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധത്തിനുള്ള വിലക്ക് തുടരുകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിലും മഴ തുടരാനാണ് സാധ്യത. മധ്യപ്രദേശിന് മുകളിലായി ചക്രവാതച്ചുഴി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം മഴ തുടരുമെന്നും സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പത് മുതൽ 11 വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്‍റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

ഞായറാഴ്ചയും കേരളത്തിൽ മഴ ശക്തമായിരുന്നു. ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം എന്നീ ജില്ലകളിലായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച യെല്ലോ അലർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. Show Full Article

