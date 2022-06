വിമാനത്തിലെ പ്രതിഷേധം അനാവശ്യം, പ്രവർത്തകരെ തള്ളിപ്പറയില്ലെന്ന് കെ. സുധാകരൻ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വിമാനത്തിലുണ്ടായ പ്രതിഷേധം ആവശ്യമില്ലാത്തത് ആയിരുന്നുവെന്ന് കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷൻ കെ. സുധാകരൻ എം.പി. നേതൃത്വത്തിന്‍റെ അറിവോടെയല്ല വിമാനത്തിലെ പ്രതിഷേധം നടന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പുതിയ സമരമുറ കാണിക്കാം എന്ന തീരുമാനത്തിൽ ഉണ്ടായതാവാം. ഉദ്ദേശശുദ്ധി അതായിരിക്കാം. പ്രതിഷേധത്തെ ന്യായീകരിക്കില്ലെന്നും എന്നാൽ, പ്രവർത്തകരെ തള്ളിപ്പറയില്ലെന്നും സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കി. അക്രമത്തെ കോൺഗ്രസ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അക്രമം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ഇടതുമുന്നണി തീരുമാനം. അക്രമം തടയാൻ തയാറായില്ലെങ്കിൽ ഭവിഷ്യത്ത് ഗുരുതരമായിരിക്കും. വിടുവായത്തം പറയുന്ന ഇ.പി ജയരാജനെതിരെ കേസെടുക്കണം. അക്രമങ്ങൾക്കൊടുവിൽ സി.പി.എമ്മിന് തലകുനിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും സുധാകരൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. Show Full Article

The protest on the plane was unnecessary and the activists would not be dismissed -K Sudhakaran