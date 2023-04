ക്രൈസ്തവ സഭ മേലധ്യക്ഷരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ച്ചി: വി​വി​ധ ക്രൈ​സ്ത​വ സ​ഭ മേ​ല​ധ്യ​ക്ഷ​രു​മാ​യി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി കൊ​ച്ചി​യി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. വെ​ല്ലി​ങ്ട​ൺ ദ്വീ​പി​ലെ ഹോ​ട്ട​ൽ താ​ജ് മ​ല​ബാ​റി​ലാ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച. സ​ഭാ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്മാ​രും ബി​ഷ​പ്പു​മാ​രും അ​ട​ക്കം എ​ട്ടു പേ​രാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ ക​ണ്ട​ത്. ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ കെ. ​സു​രേ​ന്ദ്ര​നും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച സൗ​ഹാ​ർ​ദ​പ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ വി​ക​സ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. മേ​ജ​ർ ആ​ർ​ച് ബി​ഷ​പ് ക​ർ​ദി​നാ​ൾ മാ​ർ ജോ​ർ​ജ് ആ​ല​ഞ്ചേ​രി (സി​റോ മ​ല​ബാ​ർ സ​ഭ), ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്ക ബാ​വ (മ​ല​ങ്ക​ര ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് സ​ഭ), മേ​ജ​ർ ആ​ർ​ച് ബി​ഷ​പ് ക​ർ​ദി​നാ​ൾ മാ​ർ ബ​സേ​ലി​യോ​സ് ക്ലീ​മി​സ് കാ​തോ​ലി​ക്ക ബാ​വ (മ​ല​ങ്ക​ര ക​ത്തോ​ലി​ക്ക സ​ഭ), ആ​ർ​ച് ബി​ഷ​പ് ഡോ. ​ജോ​സ​ഫ് ക​ള​ത്തി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ (ല​ത്തീ​ൻ സ​ഭ), ജോ​സ​ഫ് മാ​ർ ഗ്രി​ഗോ​റി​യോ​സ് (യാ​ക്കോ​ബാ​യ സ​ഭ), മാ​ർ മാ​ത്യു മൂ​ല​ക്കാ​ട്ട് (ക്നാ​നാ​യ ക​ത്തോ​ലി​ക്ക സ​ഭ), മാ​ർ ഔ​ഗി​ൻ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് (ക​ൽ​ദാ​യ സു​റി​യാ​നി സ​ഭ), കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് മാ​ർ സേ​വേ​റി​യോ​സ് (ക്നാ​നാ​യ സു​റി​യാ​നി സ​ഭ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ ക​ണ്ട​ത്. ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ത്തെ കേ​ര​ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ കൊ​ച്ചി​യി​ലെ​ത്തി​യ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി തേ​വ​ര സേ​ക്ര​ഡ് ഹാ​ർ​ട്ട് കോ​ള​ജ് മൈ​താ​നി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘യു​വം 2023’ കോ​ൺ​ക്ലേ​വ്​ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ ക്രൈ​സ്ത​വ സ​ഭ നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന സേ​ക്ര​ഡ് ഹാ​ർ​ട്ട് കോ​ള​ജി​ൽ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഫാ. ​ജോ​ണാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി സ്​​മാ​ര​ക​മാ​യി കോ​ള​ജ്​ വ​ള​പ്പി​ൽ വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ​ന​ട്ട പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി, പി​ന്നീ​ട്​ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ താ​ൻ ന​ട്ട വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തീ​ക​മാ​യി വ​ള​ര​ണം എ​ന്ന്​ ആ​ശം​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. Show Full Article

