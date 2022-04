വൈദ്യുതി തകരാർ ഇന്ന്​ വൈകീട്ടോടെ പൂർണമായി പരിഹരിക്കും

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​റ്റി​ലും മ​ഴ​യി​ലും വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ വൈ​ദ്യു​തി ബോ​ർ​ഡ്​ അ​റി​യി​ച്ചു. വ​ൻ നാ​ശ​മാ​ണ്​ വൈ​ദ്യു​തി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ന്ന​ത്. 5927 വി​ത​ര​ണ ട്രാ​ൻ​സ്ഫോ​ർ​മ​റു​ക​ളു​ടെ കീ​ഴി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. 1.2 ല​ക്ഷ​ത്തി​ൽ അ​ധി​കം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വൈ​ദ്യു​തി ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. 13 ട്രാ​ൻ​സ്ഫോ​ർ​മ​റു​ക​ൾ​ക്ക് കേ​ടു​ണ്ടാ​യി. ഹൈ ​ടെ​ൻ​ഷ​ൻ ലൈ​നു​ക​ളി​ൽ 356 പോ​സ്റ്റു​ക​ളും ലോ ​ടെ​ൻ​ഷ​ൻ ലൈ​നു​ക​ളി​ൽ 2127 പോ​സ്റ്റു​ക​ളും ത​ക​ർ​ന്നു. ഹൈ ​ടെ​ൻ​ഷ​ൻ വൈ​ദ്യു​തി ക​മ്പി​ക​ൾ 266 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ലോ ​ടെ​ൻ​ഷ​ൻ ക​മ്പി​ക​ൾ 8056 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും പൊ​ട്ടി​വീ​ണു. വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല പൂ​ർ​വ​സ്ഥി​തി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ മാ​ത്രം 20.41 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വു​വ​രും. വൈ​ദ്യു​തി ത​ട​സ്സം നേ​രി​ട്ട സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ 88 ശ​ത​മാ​നം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ബോ​ർ​ഡ്​ അ​റി​യി​ച്ചു. Show Full Article

The power outage will be fully resolved by this evening