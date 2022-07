വിമാനത്താവളത്തിൽ പരിശോധനക്കിടെ ബോംബെന്ന്​ പറഞ്ഞയാൾ പിടിയിൽ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി: പ​രി​ശോ​ധ​ന​സ​മ​യ​ത്ത്​​ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​യു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​കോ​പി​ത​നാ​യി ബാ​ഗി​ൽ ബോം​ബൊ​ന്നു​മ​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​യാ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ. ഭാ​ര്യ​യു​മൊ​ത്ത്​ ദു​ബൈ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള എ​മി​റേ​റ്റ്സ് വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ പോ​കാ​നെ​ത്തി​യ ആ​ലു​വ സ്വ​ദേ​ശി എ​ൻ.​എ. ദാ​സ് ജോ​സ​ഫാ​ണ്​ (67) പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യി​ലു​ള്ള മ​ക​ളു​ടെ അ​ടു​ത്തു പോ​കാ​നാ​ണ് ഇ​വ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഭാ​ര​ക്കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ണ്ട​പ്പോ​ഴാ​ണ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി ബാ​ഗേ​ജി​ലെ​ന്താ​ണെ​ന്ന് ര​ണ്ടു ത​വ​ണ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്. ത​ന്നെ ക​ളി​യാ​ക്കി​യ​താ​യി തോ​ന്നി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം ബാ​ഗേ​ജി​ൽ ബോം​ബൊ​ന്നു​മ​ല്ലെ​ന്ന് ക്ഷു​ഭി​ത​നാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ബോം​ബ് എ​ന്ന് കേ​ട്ട​തോ​ടെ ഭ​യ​ന്ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി സു​ര​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ വി​വ​രം ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നാ​ലെ സി.​ഐ.​എ​സ്‌ എ​ഫി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ദ​മ്പ​തി​ക​ളെ​യും ബാ​ഗേ​ജും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ ദാ​സ് ജോ​സ​ഫി​ന് യാ​ത്രാ​വി​ല​ക്കേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി പൊ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റി. ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഭാ​ര്യ​ക്ക്​ യാ​ത്ര റ​ദ്ദാ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. പി​ന്നീ​ട്​ ജാ​മ്യം ല​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യും സ്‌​റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്ത​ണം. കേ​സ് കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തു​​മ്പോ​ൾ വി​ചാ​ര​ണ​യും നേ​രി​ട​ണം. ഇ​ത്ത​രം കേ​സു​ക​ളി​ൽ പി​ഴ​ശി​ക്ഷ​യാ​ണ് കോ​ട​തി വി​ധി​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്. Show Full Article

The person who said it was a bomb was arrested during the inspection at the airport